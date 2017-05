Sinistres automobiles (2013-2014) : 10 milliards DA d’indemnisations

Les dossiers de recours en suspens, enregistrés en 2013 et en 2014, au titre des indemnisations relatives aux sinistres automobiles, doivent être totalement assainis, avant la fin de l’année en cours. Selon les données révélées par l’Union des assureurs et réassureurs (UAR), le nombre des recours concernés se situe entre 150.000 et 200.000. Le montant prévisible des indemnisations serait de l’ordre de 10 milliards de dinars à fin 2017. Aussi, l’objectif des assureurs consiste en la concrétisation d’une nouvelle convention d’indemnisation directe des assurés, appelée IDA, censée permettre aux assurés contre les dommages et collisions de véhicules d’être indemnisés systématiquement sans que leurs cas fassent l’objet de recours. La signature de cette convention intercompagnies d'assurances devrait se faire avant la fin 2017. Dans ce contexte, le nombre de dossiers de recours inhérents aux sinistres automobiles, assainis jusqu’en 2016, a atteint près de 78.000, pour un montant d’indemnisations estimé à 3 milliards de dinars. L’opération a permis d’alléger la charge des compagnies d’assurances d’un lourd passif cumulé depuis 2010. En 2016, l’initiative a donné des résultats positifs, 77.953 dossiers de recours relatifs aux sinistres matériels «dommages et collision», étant réglés, et les assurés «tous risques étant remboursés». Aussi, l’assainissement des recours a été clôturé, pour l’année 2016, par la mobilisation de 1,6 milliard de dinars, pour régler 40.492 recours en suspens, au titre de l’année 2012.

Il y a lieu de rappeler que les assureurs avaient signé, en 2015, deux conventions visant à assainir le passif des dossiers de demandes d’indemnisations non réglés et à mettre en place des mécanismes et instruments de remboursement rapide des recours. Entrée en vigueur, en septembre, la première convention d’assainissement des recours, au coût moyen (ARCM), soit entre 510.000 et 300.000 DA, porte sur le traitement des stocks des dossiers en suspens, entre 2010 et 2012. La branche automobile, qui canalise plus de 55% du chiffre d’affaires du marché des assurances, domine toujours avec 54,6 % de parts en 2016. Le volume de son chiffre d’affaires représente 64% de la production des assurances de dommages, d’où sa position prédominante le marché national des assurances..

D. Akila