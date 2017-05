Illizi : sept nouveaux sites miniers

Le secteur des mines de la wilaya d’Illizi a été renforcé par sept nouveaux sites miniers susceptibles de donner une impulsion à l’investissement dans ce domaine, a-t-on appris dimanche des responsables de la Direction locale de l’industrie et des mines (DIM).

Des appels d’offres d’exploitation de ces sites miniers ont été déjà lancés, en plus de l’engagement des procédures administratives afférentes au niveau de l’Agence nationale des activités minières, a précisé le directeur de wilaya du secteur, Mohamed Hassani. 6 sites ont été retenus pour la création de carrières à travers certaines communes de la wilaya, tandis que le septième, localisé dans la commune de Bordj Omar Driss, est destiné à l’industrie de briqueterie, a affirmé le même responsable. M. Hassani a, à ce titre, convié les investisseurs sérieux à mettre à profit cette opportunité, à la faveur du climat propice d’investissement dans cette wilaya, appelée à ouvrir de nouvelles perspectives dans le domaine de l’investissement industriel.

Ce type d’investissements devront contribuer sensiblement à la production de matières premières nécessaire au secteur du bâtiment dans cette région du Sud, au développement du tissu industriel, à la promotion des activités d’investissement et à la génération d’emplois.

La wilaya d’Illizi, qui compte actuellement six carrières exploitées par des entreprises spécialisées à travers différentes communes, enregistre la réalisation en cours de projets, publics et privés, versés notamment dans les activités gazières, les travaux publics et la production de carrelages, selon la DIM.