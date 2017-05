Massacres du 8 mai 1945 : L’étincelle de la lutte armée

«Les massacres du 8 mai 1945 ont constitué le véritable printemps arabe de l'Algérie, durant lequel les Algériens avaient exprimé le fait que ce qui leur a été confisqué par la force, ne peut leur être rendu que par le même procédé.» Tels sont les propos tenus par le professeur en histoire à l'université d'Alger-2, Mohamed Lahcen Zeghidi.

Intervenant, lors du Forum de la Sûreté nationale, consacré à cet évènement historique, M. Zeghidi a fait savoir que les massacres ont marqué la fin d'une étape réussie et un début d'une autre phase plus pragmatique. «Le parcours entamé pendant des longues décennies plus tôt par l'Association des ulémas et les différents mouvements nationalistes n'a pas été vain», a-t-il expliqué. Selon le professeur, l'esprit patriotique a été ancré au sein du peuple, grâce au travail fait par ces nationalistes de la première heure, ce qui a donné naissance à une maturité sans précédent à la cause nationale. «Ce travail en profondeur entrepris pacifiquement devait arriver à son terme. Toutefois, par le plus cruel des hasards, cette fin fut provoquée par le colon lui-même qui a perpétré les massacres», a-t-il indiqué.

Pour le conférencier, les manifestations du 8 mai 1945 ont sonné le glas d’une époque, et marqué l’avènement d’une Algérie nouvelle, en expliquant que «l’histoire de notre pays se divise en deux parties : la première se situe de 1830 à 1930, au cours de laquelle l’occupant colonial a utilisé tout son arsenal militaire pour concrétiser l’objectif de l’Algérie française, la deuxième a vu ce dernier faire usage d’une répression aveugle contre le peuple algérien, qui revendique ses droits politiques et sociaux».



« La prise de conscience politique du peuple algérien a débuté à la fin de la Première Guerre mondiale »



M. Zeghidi a affirmé qu’il s’agissait, de prime abord, d'une guerre génocidaire ciblant les symboles du drapeau national. «La France avait compris, dès 1944, que la seule alternative qui s'offrait à elle pour ne pas quitter l'Algérie était de mener la politique de la terre brûlée et l'extermination de l'individu arabe», a-t-il expliqué. Dans ce contexte, M. Zeghidi a souligné que «la prise de conscience politique du peuple algérien a débuté à la fin de la Première Guerre mondiale, avec l’émergence d’une génération nouvelle d’Algériens, à la recherche de son identité, d’une pensée révolutionnaire qui lui permette de s’exprimer, de revendiquer ses droits légitimes, politiques et sociaux.

Durant cette période d’éveil des consciences, de bouillonnement d’idées et de projets politiques, est apparu Messali Hadj, fondateur de l’Étoile nord-africaine et précurseur du combat politique pour l’indépendance des pays du Maghreb», a déclaré le conférencier, rappelant, à cet égard, le parcours remarquable, notamment l’engagement sans faille du leader politique algérien en faveur de la libération du pays.

D’autres partis, comme l’Association des oulémas musulmans, par exemple, sont entrés en scène à cette époque, et ont participé à l’éveil des consciences. Cependant, a-t-il ajouté, «il faut attendre le déclenchement de la Seconde Guerre mondiale, pour voir une recrudescence de l’activité politique dans la région, notamment après la chute de Paris aux mains des soldats allemands et l’installation du commandement des forces alliées en Algérie, en 1942». Le conférencier a rappelé ensuite la répression aveugle qui s’est abattue sur les nationalistes maghrébins, au lendemain de la remise du «Manifeste du peuple algérien», aux forces alliées, par Ferhat Abbas, la présentation des revendications des Destouriens tunisiens en 1940, ainsi que les résolutions du congrès du parti marocain El-Istiqlal, en 1944, notamment.



Carnages à Sétif, à Guelma et à Kherrata



«Les choses se sont ensuite accélérées en Algérie, a ajouté Dr Zeghidi, avec la tenue du congrès des Amis du Manifeste, le 2 avril 1945, la réunion des trois leaders politiques algériens à Ksar Chellala, suivies de la tenue de 89 marches populaires et non manifestations, à travers le pays, pour faire valoir pacifiquement les droits du peuple algérien à la liberté et à l’indépendance. Et ce fut le massacre, les massacres sanglants des populations civiles à Sétif, à, Guelma, à Kherrata, et bien d’autres localités du pays, le 8 mai 1945.»

Détaillant les faits, l’historien explique que les carnages de Sétif, de Guelma et de Kherrata étaient des répressions sanglantes. Les manifestations ont eu lieu de par le monde, le 8 mai 1945, pour fêter la fin des hostilités et la victoire des Alliés. «Un défilé est organisé. Les partis nationalistes algériens, profitant de l'audience particulière donnée à cette journée, décident, par des manifestations d'abord pacifiques, de rappeler leurs revendications patriotiques. Mais la répression était au rendez-vous, pour liquider tout ce qui représente la revendication algérienne», a-t-il dit. L’universitaire a fait savoir, dans ce sens, que les manifestants ont arboré, pour la première fois, le drapeau algérien. «À la vue du drapeau, des policiers, ayant déjà reçu des instructions, ont tiré sur la foule sans distinction aucune, et cela a été le début de la boucherie», a-t-il dit, tout en ajoutant que «le recours aux gros moyens de guerre contre des civils désarmés était un message au peuple pour lui signifier que l'Algérie restera française». Le nombre des victimes de cette tragique journée, difficile à établir, est encore sujet à débat ; les autorités françaises de l'époque fixèrent le nombre de tués à 1.165, un rapport des services américains à Alger en 1945 notait 17.000 morts et 20. 000 blessés. «Le Parti du peuple algérien, lui, avance le nombre de 45.000 morts, pendant que l'Association des ulémas parle de 80.000 morts. Ce qui est certain, c’est que la force coloniale avait renforcé en Algérie les partisans d'un ordre colonial brutal», a-t-il regretté. Aussi, «le général De Gaulle, alors chef du gouvernement français provisoire, ordonne l'intervention violente de l'armée contre les manifestants. La marine y participe par son artillerie, ainsi que l'aviation», a-t-il développé. Par ailleurs, M. Zeghidi a convié les jeunes générations à puiser les enseignements de ces faits, il a estimé que l'avenir de l'Algérie se construit à partir de son histoire, de son passé et de ses sacrifices, notant la nécessité de préserver le pays des dangers extérieurs et des ennemis.

L'hôte du forum a tenu à saisir cette tribune pour saluer et rendre hommage aux éléments de l'Armée nationale populaire, pour leur mobilisation continue afin de nettoyer le territoire national des conséquences de l'occupation française, à savoir les mines antipersonnel plantées par l'armée coloniale, au nombre de 15 millions, dont 9 millions ont été détruites depuis l'indépendance.



BÉJAÏA

Dans le souvenir

Pour célébrer cette journée commémorative des massacres du 8 mai 1945 dans la commune de Kherrata, les autorités de la wilaya ont élaboré un programme, avec un rassemblement sur la place du chahid Mohand-Arab-Hannouz, à Chebet Lakhera, où il sera procédé à la levée des couleurs et au dépôt de gerbes de fleurs au carré des Martyrs. Le secrétaire général l’union de wilaya de l’Organisation nationale des moudjahidine retracera l’historique de cette journée. Un exposé sera présenté par la société turque OZGUN, chargée de la réalisation d’un monument historique retraçant les évènements du 8 mai 1945 à Kherrata. Une cérémonie de remise des clefs de 240 logement LPA et 258 logements publiques locatifs à la cité Bel-Air sera organisé pour les bénéficiaires de cette commune.

Par ailleurs, il est prévu l’inauguration d’un centre hospitalier au centre de Kherrata au nom du martyrs Tajemoudi Akli. Une visite aux domiciles de deux moudjahids, Hamar Abdellah dit Chaouche et Messaouar Ali, ainsi que la veuve du chahid Khalef Fatma, veuve Akkache Belkacem, au village Iawadar. Enfin, une stèle commémorative des noms de 15 martyrs au village Tala Ntakra.



BORDJ BOU-ARRÉRIDJ

L’Algérie mérite tous les sacrifices

Les événements du 8 mai 1945 n’évoquent pas seulement un crime contre l’humanité. Ils représentent également une prise de conscience de la nécessité de changer de moyen de lutte pour combattre le colonialisme. Les Algériens, qui ont payé un lourd tribut durant cette période, se sont rendus compte que l’action politique n’était pas la meilleure façon pour réaliser l’objectif suprême, la libération du pays. Même si les villes les plus touchées par les massacres ont été Sétif, Kherrata et Guelma, les autres localités du pays n’ont pas échappé à la folie meurtrière des colonisateurs. Leurs habitants ont subi la répression, les brimades et la vengeance de ceux qui croyaient que l’Algérie resterait française. Ils voulaient tuer dans le sang toute voix qui dirait le contraire. Ceux de la région de Bordj Bou-Arréridj n’ont pas échappé à la règle, eux qui ont osé clamer haut et fort leur attachement à la cause nationale. C’est ainsi que toutes les illusions d’un accord pacifique pour que l’Algérie rejoigne le rang des pays libres qui a été consacré cette année là sont mortes en ce jour du 8 mai. C’est comme si les Algériens n’avaient pas de place dans le monde libre. Tous les discours sur l’éclatement du joug de la dictature, de l’exploitation de l’homme par l’homme et le droit des peuples à l’autodétermination sont restés vains pour les Algériens qui ont appris dans le sang qu’ils devaient prendre leur sort en main.

Ils ne devaient rien attendre ni de l’Organisation des Nations unies, qui venait de naître, ni des superpuissances qui avaient vaincu le nazisme, encore moins un possible changement de la position française. Ceux qui ont vécu cette période racontent que cette conviction, qui allait aboutir à la guerre de Libération, les a submergés presque de soulagement, n’étaient les nouvelles des disparitions des proches.

L’après-8 mai 1945 a été marqué, selon eux, par un ralliement collectif, et surtout par l’action du PPA qui est devenu par la suite le MTLD. Ce parti, qui prônait l’indépendance depuis le début, est devenu le cadre adéquat pour la propagation de cette idée, et surtout l’encadrement des nationalistes, notamment les jeunes qui ont rejoint les rangs du FLN. Le 8 mai 1945 a été une journée triste, mais elle a été le point de départ d’une grande marche qui allait balayer le colonialisme. Les sinistres bourreaux qui ont tué, brûlé et torturé ont creusé, ce jour-là, la tombe de leur rêve de voir l’Algérie française acceptée par les Algériens. En utilisant la force pour imposer cette illusion, ils ont poussé les Algériens à faire de même pour la faire disparaître. Les martyrs qui sont tombés durant cette journée et celles qui s’en suivirent ne sont pas morts pour rien. Ils ont permis à l’Algérie entière de se lever pour défendre le même idéal.

Le combat qui a été entamé par ces héros désarmés et courageux a été poursuivi par des millions d’autres. 16 ans après, l’objectif était atteint. En 1962, l’Algérie était enfin libre. Un million et demi de martyrs les ont rejoints. Le peuple algérien, qui a l’habitude des sacrifices, n’a pas fini de payer cher son désir d’émancipation. Aujourd’hui encore, des Algériens sont prêts à donner leur vie pour que le pays préserve son indépendance, sa stabilité et son unité. L’Algérie mérite tous les sacrifices.



Tizi Ouzou

L’appel du maquis



Quand bien même la région n’a pas vécu directement ce massacre, il n’en demeure pas moins qu’elle en avait été gravement affectée par les nouvelles macabres qui émanaient des autres régions du pays, notamment de Guelma, Skikda, Sétif et Kherrata (Béjaïa), où les services de la répression de la France coloniale avaient commis d’horribles massacres contre des Algériens qui manifestaient pacifiquement, à l’occasion de la fin de la Seconde Guerre mondiale, pour revendiquer le droit à la liberté, au même titre que les Français qui venaient d’être libérés du joug du nazisme, grâce à la mobilisation des dizaines de milliers de soldats «indigènes». À Tizi Ouzou, ces massacres ont fini par convaincre la population, notamment les jeunes, de la nécessité, voire l’urgence, du déclenchement d’une lutte armée pour arracher l’indépendance. La fibre nationaliste, qui était déjà en pleine gestation parmi les jeunes, a fini par éclore et prendre de l’ampleur parmi même les plus indécis. Les militants du Parti du peuple algérien (PPA) ont vu leurs rangs grossir par de nouvelles adhésions populaires, suite à ces tragiques événements qui, de l’avis des historiens, ont été l’un des principaux facteurs du déclenchement de la glorieuse Révolution. Les premiers maquis de résistance contre la France coloniale avaient été aussi constitués en Kabylie, à la suite de cette sanglante répression. Le défunt colonel Krim Belkacem, terriblement touché par ces massacres et l’injustice que faisait subir cette même soldatesque aux populations de la région, avait constitué son premier maquis en 1947. Les massacres du 8 mai 1945 ont été également l’une des causes de la détermination des nationalistes algériens à en finir avec les pratiques discriminatoires et criminelles de la France coloniale à l’égard des autochtones, privés des droits les plus élémentaires. Les Tizi-Ouzéens ayant vécu cette période disent que ces massacres les ont poussés à épouser les idées révolutionnaires véhiculées par les premiers militants du parti du PPA à Tizi Ouzou et dans plusieurs autres localités de la wilaya, particulièrement à Makouda où le parti avait une forte assise populaire.

Des expositions d’archives ayant trait à cette date gravée en lettres de sang dans la mémoire de tous les Algériens, projection de films documentaires, conférences et autres activités ont été organisées hier à Tizi Ouzou par la direction locale de la culture, en collaboration avec le musée régional du Moudjahid.

