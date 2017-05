Conseil Constitutionnel : 72 heures pour proclamer les résultats

Quelques jours après l’annonce des résultats préliminaires des élections législatives du 4 mai dernier, le Conseil constitutionnel s’attèle à traiter les recours introduits par les candidats.

L’institution présidée par M. Mourad Medelci dispose — selon les dispositions de la loi organique portant régime électoral de 2016 — d’un délai de 72 heures pour proclamer les résultats. L'article 101 de la loi électorale stipule en effet que «les résultats des élections législatives sont arrêtés et proclamés par le Conseil constitutionnel, au plus tard, dans les 72 heures de la date de réception des résultats des commissions électorales de circonscriptions électorales, de wilayas et des résidents à l'étranger», sachant que la proclamation des résultats se fera à travers un communiqué du Conseil constitutionnel dans lequel il annonce un délai pour les recours de 48 heures.

A cet effet, le Conseil constitutionnel, composé de douze membres, «veille à la régularité des opérations de référendum, d'élection du président de la République et d'élections législatives», stipule l'article 182 de la Constitution.

Le Conseil constitutionnel étudie dans leur substance, les recours qu'il reçoit sur les résultats provisoires des élections législatives et «proclame les résultats définitifs...».

A cet effet, ce Conseil a rappelé, le 30 avril, dans un communiqué, les conditions et modalités de recours contestant la régularité des opérations de vote, par les candidats et partis politiques participant aux législatives, dont notamment l'obligation d'exposer les motifs et de joindre les documents à l'appui du recours.

Le Conseil rappelle «qu'en vertu des dispositions de l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral, qu’ils ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel suivant les conditions découlant des règles de forme et de fond contenues à l'article 171 susvisé et aux articles 49 et 50 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel et dont le non-respect entraîne le rejet des recours en la forme ou au fond».

Concernant les règles de forme, il est exigé que le requérant soit candidat ou parti politique participant aux élections législatives du 4 mai dans la circonscription électorale concernée, et que dans le cas où les requérants susvisés délèguent un représentant pour déposer le recours en leur nom et place auprès du greffe du Conseil, il est impératif, sous peine de rejet du recours en la forme, que son dépositaire soit muni d’une délégation l’habilitant à cet effet. Le recours doit être déposé par les requérants ou leurs représentants dûment habilités, directement auprès du greffe du Conseil dans les 48 heures qui suivent la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel.

Il est également obligatoire que la requête comporte le nom, prénom (s), profession, domicile et signature du requérant. S'il s'agit d'un parti politique, la requête doit comporter sa dénomination, l'adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l'habilitant. En outre, il est impératif d'établir la requête, qui doit être présentée en langue arabe, en autant de copie que de parties mises en cause. Concernant les règles de fond, le requérant est tenu «d'exposer les moyens et les motifs au soutien du recours et de présenter les documents joints à l'appui du recours».

Le Conseil constitutionnel rappelle, par ailleurs, qu'en cas de contestation, le candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, quelle que soit sa qualité, a le droit de présenter des observations écrites dans un délai de 4 jours à compter de la date de notification du recours mettant en cause son élection par le greffe du Conseil.



«La législature débute le quinzième jour suivant la proclamation des résultats par le Conseil Constitutionnel»



Remarque importante à retenir, la législature débute de plein droit, le quinzième jour suivant la date de proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel, sous la présidence du doyen d'âge de l'Assemblée Populaire Nationale, assisté des deux députés les plus jeunes, selon les dispositions de l’article 130 de la Constitution.

L'APN procèdera donc, ainsi, à l'élection de son bureau et à la constitution de ses commissions. Il convient de rappeler que conformément à la constitution révisée en 2016, le Parlement siège en une session ordinaire par an, d'une durée minimale de dix mois. Celle-ci commence le deuxième jour ouvrable du mois de septembre. D’autre part, l’article 135 de la loi fondamentale relève notamment qu’à l'effet d'achever l'examen en cours d'un point de l'ordre du jour, le Premier ministre peut demander une prorogation de la session ordinaire pour quelques jours. Cela dit, le Parlement peut être réuni en session extraordinaire sur initiative du Président de la République.

Il peut également être réuni par le Président de la République à la demande du Premier ministre ou à la demande des deux tiers des membres composant l'APN.

La clôture de la session extraordinaire intervient dès que le Parlement a épuisé l'ordre du jour pour lequel il a été convoqué, précise le même article de la loi fondamentale du pays.

Soraya Guemmouri