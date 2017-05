Eclairage : L’horreur à ciel ouvert

8 mai 1945, l’Allemagne vaincue s’écroule dans une fin wagnérienne sous le rouleau compresseur des armés alliées.

La victoire, après six années d’une guerre terrible, aura coûté 50 millions de morts, parmi eux des milliers de soldats d’Algérie, du Maroc et d’autres pays d’Afrique, enrôlés de force dans le corps expéditionnaire français pour défendre les valeurs de la liberté de l’Occident, et plus singulièrement la France.

En ce 8 mai 1945, l’Europe en liesse résonne des flonflons de la fête de la victoire, mais, pour les nombreuses troupes algériennes qui se sont couvertes de gloire sur les fronts européens, et qui reviennent au pays, c’est l’effroi et la stupeur.

L’horreur inimaginable attendait les soldats de Sétif, Guelma qui découvrent leurs familles massacrées avec une férocité inouïe par ceux-là mêmes qui revendiquaient la liberté et la démocratie. Était-ce là leur récompense, pour avoir offert leur poitrine à la mitraille, souvent en première ligne ?

Des milliers d’hommes, de femmes et d’enfants avaient été massacrés avec une barbarie qui n’avait d’égale que celle des nazis, et dénoncée jusqu’à nos jours par l’opinion internationale qui, à l’époque, n’avait pas soufflé mot sur la boucherie de Sétif.

Pourtant, en 1945, les alliés horrifiés avaient traîné de force des centaines de citoyens allemands vers les camps de concentration où s’entassaient des milliers de cadavres.

Que ne l’a-t-on fait pour les crimes de la soldatesque française. Pourquoi l’opinion internationale, si prompte à dénoncer les crimes nazis, n’a-t-elle pas dénoncé ce carnage à ciel ouvert commis par une armée coloniale pourtant humiliée par l’occupant allemand dans une débâcle restée historique.

À l’issue de ces journées sanglantes, le général Duval, qui avait dirigé la répression avec un génie sanguinaire, avait déclaré : «Je vous ai donné la paix pour dix ans.» La «paix coloniale» donnera effectivement naissance, dix ans après, à l’étincelle de novembre.

K. O.