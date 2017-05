Massacres du 8 mai 1945 : Dans l’émotion

Le programme qui s’étalera sur 3 jours a débuté, hier à la maison de la Culture Houari-Boumediene, où le wali, accompagné de l’ambassadeur de Palestine, du secrétaire de wilaya de l’Organisation des moudjahidine, des représentants du mouvement associatif et des autorités civiles et militaires, s’est rendu pour présider une série d’activités.

C’est ainsi qu’il procédera à la visite du Salon des arts plastiques et à l’ouverture des Journées du film documentaires consacrées à ces massacres et à la glorieuse Révolution. Une activité qui sera marquée par la présence d’un invité d’honneur, Mounir Aggoun, fils du chahid Ahmed Aggoun, au moment ou l’animation était assurée par le journaliste producteur de la télévision, Amar Chouaf. Le wali, intervenant à l’ouverture des Journées du film documentaire, ne manquera pas de souligner la place du soulèvement du 8 mai 1945 dans l’histoire du mouvement national, et cette nécessaire préservation de la mémoire, afin que nul n’oublie la répression barbare dirigée contre une population innocente sortie pour revendiquer pacifiquement le droit à la liberté. Il fera état d’une juste reconnaissance à l’endroit de tous ceux qui se sont sacrifiés à Sétif, Guelma et Kherrata, et dira la nécessité de préserver le serment prêté à nos glorieux martyrs et tirer les enseignements qui se doivent, par l’attachement à nos valeurs, la consolidation de l’effort de développement et, partant, des programmes initiés par le Président de la République. Les membres de cette délégation, ainsi que des invités, des moudjahidine et de nombreux jeunes et citoyens de cette ville, qui se souvient encore et marque l’événement 72 années après, assisteront ensuite au colloque national organisé sur le thème «Le crime de l’occupant», animé par le Dr Moussa Loucif, avec une première communication du Pr Djamel Yahiaoui et la contribution de compétences de l’université Mohamed-Lamine-Debaghine Sétif-2. Un gala artistique, animé par le jeune Farid Zerouki, connu pour ses chants patriotiques, et une opérette intitulée les Balles traîtresses s’en suivront, avant une fresque sur l’esplanade de la poste, la traditionnelle retraite aux flambeaux des Scouts et, dans la grande salle du parc d’attractions, un dîner, à l’issue duquel seront honorés des membres de la famille révolutionnaire, des artistes et les lauréats de concours initiés à cette occasion. Aujourd’hui, et indépendamment de nombreuses autres activités, Sétif vivra sa marche de la fidélité qui empruntera le même itinéraire que celui de la marche du 8 mai 1945 et s’immobilisera à la place Saâl-Bouzid, premier martyr de ces massacres, où une gerbe de fleurs sera déposée et une minute de recueillement observée. Un programme qui se poursuivra encore, demain 9 mai, avec la clôture des Journées du film documentaire et une après-midi consacrée à la place des massacres du 8 mai 1945 dans la poésie populaire algérienne.

F. Zoghbi

--------------///////////////////

Annaba se souvient

Huit mai 2017. 72 années nous séparent, jour pour jour, des massacres sanglants qui ont été perpétrés contre le peuple algérien, au moment où le monde entier célébrait la chute du nazisme et la capitulation du 3e Reich. Ce jour-là, les régions de Guelma, Kherrata et Sétif vécurent l’horreur indicible, un véritable génocide qui a pour auteur les forces coloniales qui réprimèrent sauvagement des milliers d’Algériens sortis dans la rue pour fêter la fin du nazisme et réclamer l’indépendance du pays promise par la France d’alors. Si Guelma, Kherrata et Sétif étaient, ce jour-là, le théâtre d’une boucherie à grande échelle, d’autres villes du pays, informées sur ce massacre, ne sont pas restées sans réaction, d’autant plus que le mouvement national commençait à se radicaliser dans les rangs des militants du Parti du peuple algérien (PPA). Parmi ces villes, Annaba, qui a enregistré, a révélé le colonel Amar Benaouda, membre du groupe historique des 22, âgé aujourd’hui de 92 ans, une marche, le 8 mai 1945, à partir de 10 heures, depuis l’actuelle gare ferroviaire, pour aboutir devant le marché couvert dit «Francis». Les manifestants qui scandaient des mots d’ordre réclamant l’indépendance du pays, qu’accompagnaient des chants patriotiques, furent accueillis par une répression féroce de la police coloniale. Deux Algériens tomberont au champs d’honneur devant la poissonnerie du marché couvert, raconte le colonel Amar Benaouda, qui précise que les deux martyrs ont été froidement tués par deux policiers algériens enrôlés dans les rangs des forces coloniales. Le colonel Amar Benaouda a souligné que les massacres du 8 mai 1945 représentent une étape importante dans la lutte pour l’indépendance, faisant partie de la conscience collectif, à l’instar d’autres dates charnières dans l’histoire du peuple algérien. Il a fait savoir que le PPA avait donné l’ordre à ses militants d’éviter de participer aux manifestations du 8 mai, comme partout ailleurs dans les autres villes algériennes. Par ailleurs, la commémoration du 72e anniversaire des massacres du 8 mai 1945 a été marquée hier par l’inauguration de la première tranche d’un cimetière de chouhada à Sidi Amar, et par l’organisation d’une cérémonie de commémoration de la bataille de Hdjar Eddis, en mai 1959. D’autres activités ont été organisées dans les établissements éducatifs, pour immortaliser cette date historique.

B. Guetmi