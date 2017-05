Ces autres victimes du 8 mai 1945 : Des orphelins déplacés à Oran

L’onde de choc de l’impitoyable boucherie du 8 mai 1945 a retenti dans toutes les villes d’Algérie, en particulier Oran qui a accueilli des wagons entiers d’orphelins. Ce détail est pourtant peu connu de l’histoire de ces massacres. En effet, certains de ces orphelins, arrachés des mains de leur mère ou dont les deux parents ont été tués, ont été déplacés de force dans la région ouest où la population a fait preuve d’un élan de solidarité sans égal, a témoigné, hier à notre journal, Amar Sbiaâ, l’un de ces orphelins, aujourd’hui, âgé de 76 ans. À propos de ce douloureux chapitre de l’histoire de la Révolution, Mohamed Korso, historien et ancien président de la Fondation du 8 mai 1945, joint par téléphone, soutient qu’«il y a eu un véritable carnage, voire un génocide en ce 8 mai 1945, dans la région de Guelma, Kherrata et Sétif, ayant fait deux type de victime. D’abord, les adultes et les enfants qui ont perdu la vie, ensuite les orphelins qui ont été déplacés par wagons entiers vers l’Oranie, principalement Oran, pour l’accueil de ces victimes», dit-il, avant de poursuivre que «c’est ainsi qu’un comité de soutien a été créé pour venir en aide à ces orphelins qui ont été accueillis à la gare d’Oran par des familles oranaises qui les ont adoptés et qui sont devenus — sans l’être réellement — des natifs de l’Oranie». Pour cet historien, ces évènements ont engendré indirectement un déplacement de la population. «Ce dernier, il faut le souligner, a pris deux formes. D’abord, pendant la guerre coloniale, suite à la mise en place de l’état civil, des tribus et des douars entiers ont été disloqués et déplacés. Vient ensuite, le déplacement des orphelins des manifestations pacifiques du 8 mai 1945 ,un génocide commis par l’administration coloniale. Ils ont été déplacés contre leur volonté et par celle de l’administration coloniale. Heureusement qu’ils ont trouvé des familles d’accueil en Oranie», rapporte-t-il. Selon M. Korso, on ne peut pas évoquer l’horreur de ces massacres sans faire la transition avec certains faits de l’actualité des relations historico-politiques algéro-françaises. «Je ne laisserai pas passer cette occasion sans rappeler que M. Emmanuel Macron avait parlé, lors de sa visite en Algérie en février dernier, de crime contre l’humanité. En effet, la France a commis un crime contre l’humanité en Algérie. En mon nom personnel, je vais lui rappeler cette promesse au cas où il remporte les élections françaises, afin qu’il contribue à l’apaisement des relations historico-politiques entre l’Algérie et la France, en reconnaissant effectivement que la France coloniale a commis un crime contre l’humanité dans notre pays, comme celui reconnu par l’ancien président Jacques Chirac vis-à-vis des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale», dit-il. Parmi les orphelins déplacés en Oranie, Amar Sbiâqui, qui est aussi membre fondateur de la Fondation 8 mai 1945. Il raconte qu’il avait 4 ans lorsqu’il fut déplacé de son village natal Beni Aziz vers l’Oranie, en compagnie d’une quarantaine d’enfants. «C’est une femme formidable d’une grande famille oranaise, Kheïra Belkaïd, qui s’est mobilisée pour nous trouver des familles d’accueil. Pour nous, c’était elle notre maman à nous tous. Elle a consacré toute sa fortune aux œuvres de bienfaisance. Arrêtée en 1957 pour son activité militante, Kheïra Belkaïd sera assignée à résidence à Alger avant de mourir d’une crise cardiaque», dit-il. Ce témoin vivant révèle que certains de ces orphelins sont toujours en vie, dont l’historien Benaboura Mohamed et Mme Rahali. Beaucoup d’entre eux ont rejoint le maquis et sont tombés au champ d’honneur, selon M. Sebiâ, qui fait savoir que certains de ces orphelins ont pris le nom de leur famille adoptive, ce qui a rendu difficile leur identification.

Amel Saher