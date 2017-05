Massacres du 8 mai 1945 : liberté et barbarie

Témoignages sur le four à chaux d’Héliopolis transformé en crématoire.

En dépit des 72 années qui se sont écoulées depuis les massacres du 8 mai 1945 à Guelma, le four à chaux de la commune d’Héliopolis, transformé en four crématoire, où ont été brûlées les dépouilles d’innocentes victimes exécutées par la police coloniale, témoigne encore de ces crimes, selon des témoignages toujours vivaces dans la mémoire collective de la région.

Certains parmi ceux qui ont vécu ces évènements se souviennent que ce four, situé dans une ferme de la région d’Héliopolis, à 5 km au nord de la wilaya, était initialement destiné à la fabrication de la chaux. Les restes de ce four, appartenant à un colon du nom de Marcel Lavie, a été transformé par des milices européennes en four crématoire «pour y brûler les cadavres d’Algériens innocents», témoignent à ce jour des atrocités commises par des mains abjectes.

Mohamed Bouaoud, âgé de 15 ans à l’époque, fait partie des quelques témoins encore vivants de ces massacres et garde en mémoire les détails de ces évènements tragiques qui ont marqué cette région, d’autant qu’ils ont duré plus d’un mois, au cours duquel le sous-préfet de Guelma, André Achiary a mené une guerre sans merci aux Algériens en ordonnant des exécutions sommaires et en jetant leurs cadavres dans les champs et sur les rives des oueds.

Ce même témoin a confié que l’odeur des corps en décomposition, empestant l’atmosphère, a incité «les milices européennes à vouloir camoufler leurs crimes infâmes en transportant les cadavres des Algériens dans des camions jusqu’à la ferme Lavie pour les brûler», indiquant que pour ce faire, «les Français ont fait appel à plus de 20 camions de transport de marchandises».

D’après des documents officiels détenus par des militants engagés dans la défense des droits des martyrs de ces massacres, «plus de 500 cadavres de musulmans, pendus de manière sommaire en mai 1945, ont été exhumés des fosses communes dans lesquelles ils ont été jetés et acheminés, sous bonne escorte des gendarmes français, à l’aide de camions vers le four à chaux».

Ce dernier servait à brûler des pierres dans la commune d’Héliopolis où des détenus italiens, travaillant pour le propriétaire de la ferme, se chargeaient de brûler les dépouilles en y ajoutant des branches d’oliviers.



Kef el Boumba, un témoin de la barbarie



Non loin de cette ferme, se trouve un site de massacres collectifs ainsi qu’un important charnier d’ossements au lieudit kef El Boumba à l’entrée de la commune d’Héliopolis, à proximité de l’oued Seybouse, comprenant 4 tranchées d’une longueur variant entre 20 à 25 mètres, renfermant chacune plus de 20 cadavres.

Le premier groupe de personnes pendues sur place compte 50 martyrs, dont Mohamed Tebbani et Hamid Djemaâoui, se rappelle Aicha Djemaâoui, la sœur du chahid Hamid, alors âgée de 23 ans. Selon les chiffres avancés par l’association locale du 8 Mai 1945, créée en 1995, le bilan approximatif des victimes de ces horribles massacres dépasse 18.000 martyrs parmi les enfants de Guelma et plusieurs communes de la wilaya, à l’instar de Belkheir, Ahmed Boumahra, Khazara et Oued Chahm.

Les informations émanant des membres de cette association font état de la simultanéité des évènements du 8 mai 1945 avec le marché hebdomadaire de Guelma qui drainait tous les habitants de la région, d’où le nombre important des participants à la marche pacifique, qui a pris naissance dans la région d’El Karamet en dehors de la muraille entourant la ville, s’élevant à plus de 2.000 Algériens. Cela a semé la peur chez les Français qui ont décidé de riposter contre cette marche pacifique avec une grande barbarie, au cours de laquelle sont tombés de nombreux martyrs, dont le premier était Abdallah Boumaâza, dit Hamed. Parmi les plus importantes actions concrétisées par l’association du 8 Mai 1945 à Guelma dans le cadre de la commémoration de ces massacres, la réalisation de stèles commémoratives au niveau de 11 lieux qui témoigneront au fil du temps et des générations de la cruauté du colonialisme, en particulier au chef-lieu de la wilaya où se trouve l’ancienne caserne militaire, la voie ferrée, la gare ferroviaire ainsi que la section scoute. (APS)

Génocide

Four à chaux d’Héliopolis, brutalités et massacres, exécutions sommaires, chasses à l’homme, constituaient l’apogée d’un abominable crime perpétré à Sétif, Guelma et Kherrata, par l’armée coloniale et les milices partisanes de l’Algérie française en ce funeste 8 mai 1945.

Au moment où les peuples du monde entier célébraient dans l’euphorie la victoire contre le régime nazi que nos concitoyens ont combattu aux côtés des Alliés, versé leur sang, la réponse sanglante déferla durant des semaines entières sur des manifestants qui ne faisaient que réclamer leur droit de vivre dans la dignité et s’affranchir. 45.000 Algériens sont passés rageusement au fil de l’épée. Les accusés furent à tort, inculpés de viols, d’incendies, de pillages, de détention d’armes et de matériel de guerre. Immondes allégations et sombres dénégations qui poussèrent Ferhat Abbas à écrire : « Une justice de race était rendue sans ménagement ». Louis Rives, écrivit « Au rendez- vous des assassins, les cent seigneurs fêtent la légion d’honneur du tortionnaire Achiary ». Les pertes en vies humaines furent considérables.

Cette statistique restera gravée éternellement dans notre mémoire collective. Un mur de silence, d’occultation et de reniements s’érigea à la suite de ce génocide. Le 27 février 2005, le diplomate Hubert Colin de Verdière parla, bien tardivement, de « tragédie inexcusable ». Bernard Bajolet, ancien ambassadeur de France à Alger, s’était contenté de dénoncer mais sans condamner, versant dans une rhétorique discursive : « Il faut en finir avec les dénégations des injustices, des fautes et des crimes du passé ». Il s’était répandu en épithètes peu glorieux pour qualifier « les épouvantables massacres » en mettant un bémol conforme à la fameuse formule ‘‘sarkozienne’’ des « souffrances de part et d’autres ». On en est quasiment toujours là. Il est navrant d’observer, des décennies après, cette forfaiture que des groupuscules nostalgiques, se mettent dans un élan irrationnel à glorifier les supposés « bienfaits » du colonialisme, à en vanter les mérites, versant sans vergogne dans une cécité mentale qui fait outrage à l’histoire. Il serait plus judicieux de parler de dé-civilisation avec ses entreprises systématiques de dépersonnalisation, d’acculturation et de falsification de l’histoire.

Les manifestations du 8 mai 1945 représentent une étape historique fondamentale, l’acte de naissance du rassemblement et de l’unification des rangs du mouvement national en ce qu’il a de déterminant sur le processus de recouvrement de notre identité, de notre indépendance.

Pour l’historien Gilbert Manceron, il faut que ces massacres soient reconnus pour en finir avec les crimes impunis.

C’est important pour le dépassement de ce passé douloureux, tant il est vrai que de nombreux Français sont encore désorientés par des idées fausses sur la colonisation. Vaste travail de réhabilitation dans cet hexagone livré aux atermoiements des politiques.

M. B