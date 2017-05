FC Barcelone, Luis Enrique : « La MSN est une référence »

Le trio offensif Messi-Suarez-Neymar, qui a dépassé samedi les 100 buts toutes compétitions confondues cette saison, est une «référence» et «sans doute» la meilleure attaque du monde, a estimé samedi l'entraîneur du FC Barcelone Luis Enrique.

«C’est sans aucun doute une référence en attaque. Je ne sais pas si c'est la meilleure du monde, sans doute que oui, et il faut en profiter», a déclaré le technicien barcelonais en conférence de presse après la victoire 4-1 contre Villarreal. Au Camp Nou, le trident «MSN» a réussi un récital: l'Argentin Lionel Messi, auteur d'un doublé (45e, 82e s.p.), le Brésilien Neymar (21e) et l'Uruguayen Luis Suarez (69e) ont porté leur bilan toutes compétitions confondues cette saison à 101 buts, dont 51 pour le seul Messi. C'est la troisième année d'affilée, soit depuis l'arrivée de Suarez en 2014, que ces trois-là dépassent les 100 buts en une saison. Luis Enrique a rappelé qu'à l'arrivée de Neymar en 2013 pour épauler Messi, une partie de la presse s'était montrée sceptique, redoutant une mauvaise entente entre les deux stars. «Nous l'avons entendu mille fois: il ne fallait qu'une seule star par équipe. Quand le Barça a eu la possibilité de recruter Neymar, on a entendu beaucoup de critiques. Que deux «cracks», ce n'était pas un bon signal et qu'il y aurait des tensions. Mais ici, il y a trois «cracks» devant, et d'autres au milieu et d'autres en défense», a souri le technicien. Luis Enrique a en particulier encensé l'attaquant brésilien Neymar, auteur par exemple d'un geste de grande classe sur le penalty obtenu en fin de match. «Je ne sais pas s'il marquera une époque, mais il est clair que sa manière d'interpréter le football est totalement différente de celle de tout autre Brésilien. Il voit le football comme un art, il donne du plaisir aux gens avec des dribbles invraisemblables», s'est réjoui l'entraîneur espagnol. «N'importe quel amateur de football doit apprécier les choses que Neymar fait, cela ressemble souvent plus à du ballet, à quelque chose d'exceptionnel, qu'à un dribble de football. C'est beau, c'est efficace et c'est spectaculaire», a-t-il conclu.



La prolongation de Messi pas encore acquise



Le FC Barcelone est «dans la dernière ligne droite» pour renouveler le contrat de Lionel Messi, actuellement lié jusqu'en 2018, et la signature est une question de «quelques jours ou de quelques semaines», a estimé samedi Jordi Mestre, vice-président du club catalan. «La prolongation de «Leo» Messi est très bien engagée, il est très content et nous aussi, évidemment», a déclaré Mestre au micro de la chaîne catalane TV3. «Je dirais que nous sommes dans la dernière ligne droite. J'espère que dans quelques jours ou quelques semaines tout sera réglé».

Après des mois de feuilleton, le Barça semble donc se rapprocher de la signature d'un nouveau bail avec son quintuple Ballon d'Or (29 ans), qui a rejoint le Barça à l'adolescence et a effectué l'intégralité de sa carrière sous le maillot blaugrana. Avec 504 buts en 580 matches officiels, Messi est plus que jamais le meilleur buteur de l'histoire du club catalan, avec lequel il a remporté quatre Ligue des champions (2006, 2009, 2011, 2015).

Le nouveau contrat de l'Argentin devrait finir de consolider le redoutable trio d'attaque «MSN» puisque le Brésilien Neymar (25 ans) et l'Uruguayen Luis Suarez (30 ans) ont récemment prolongé tous les deux jusqu'en 2021.

Cette prolongation devrait par ailleurs apaiser les «socios» (supporters-actionnaires) après une fin de saison en demi-teinte, marquée par une élimination en quarts de Ligue des champions contre la Juventus Turin (0-3, 0-0).