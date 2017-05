Radieuse : l’icône du football Tahar Benferhat honorée

La Radieuse, dirigée par son président, Kada Chafi, a su persuader la famille de l’ancien international Tahar Benferhat, de rendre hommage à celui qui a fait, avec ses coéquipiers de l’époque, l’histoire du football algérien. L’ex-défenseur central de l’équipe nationale avait pris du recul avec le milieu sportif et les acteurs du football depuis de nombreuses années, à la suite de sa maladie, qui l’avait forcé à ne plus quitter le domicile familial.

La Radieuse, accompagnée par ses amis de toujours ainsi que Belloumi, Ardjaoui, Benchiha et Megharia, a créé un moment de joie inoubliable pour l’ancien international, très ému par ce geste de l’association présidée par Kada Chafi.

Tahar Benferhat n’oubliera pas de sitôt ce geste de gratitude et de reconnaissance. Il fut doublement heureux de recevoir le trophée du mérite, au vu de sa grande carrière, tant sur le plan national qu’international. D’autres cadeaux lui furent remis par la Radieuse et MOBILIS qui lui a offert une OMRA aux lieux saints de l’Islam, ce qui a fait couler des larmes discrètes sur son visage et un sourire de reconnaissance.

L’épouse de cet homme doué d’une grande personnalité et son fils Amine ont remercié la Radieuse et les anciens joueurs qui l’accompagnaient pour ce geste qui a mis du baume au cœur et redonné la soif de combattre la maladie à Tahar Benferhat. La Radieuse a également remercié, pour son geste de soutien et de reconnaissance envers son ancien entraîneur, l’ancien joueur et buteur de la JSM Tiaret, Mourad Ardjaoui. Avant de le quitter, tous les présents ont prié pour que cette figure emblématique du sport algérien, Tahar Benferhat, guérisse rapidement et retrouve la joie de vivre