MC Alger : Fin de saison pour l'attaquant Zahir Zerdab

L'attaquant du MC Alger, Zahir Zerdab «est forfait pour le reste de la saison» après s'être rompu un tendon d'Achille, samedi au stade du 5-juillet, lors de la victoire de son équipe (2-1) face au DRB Tadjenanet, pour le compte de la 25e journée de Ligue 1 Mobilis, a annoncé son entraîneur, Kamel Mouassa. «Zerdab souffre d'une rupture au tendon d'Achille, ce qui est sérieux comme blessure. La saison est donc terminée pour lui» a indiqué l'entraîneur mouloudéen en conférence de presse. L'ancien fer de lance de la JSM Béjaïa (35 ans) a contracté cette blessure quelques instants après avoir ouvert le score pour son équipe, au quart d'heure de jeu, et a dû céder sa place sur le champ. «C'est un véritable coup dur, aussi bien pour le joueur que pour l'équipe», a encore regretté Mouassa, considérant avoir perdu «un joueur expérimenté, qui marque des buts décisifs» dans cette dernière ligne droite du parcours. Passé par plusieurs clubs, en France, en Belgique et en Algérie, le natif d'Amiens (France) possède en effet une assez bonne expérience, faisant que son absence risque de se faire sentir parmi les rangs du «Doyen», qui joue encore sur trois fronts : Coupe d'Algérie, Championnat et Coupe de la Confédération.