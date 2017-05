Afrobasket 2017 (messieurs) : Le tournoi décalé au mois de septembre en Angola

Le Championnat d'Afrique de basket-ball sénior masculin (Afrobasket 2017) se déroulera finalement en Angola au mois de septembre prochain, rapporte vendredi l'agence Tunis Afrique presse (TAP), citant une source proche de la fédération tunisienne de basket-ball. L'Afrobasket-2017 devait avoir lieu à Brazzaville, avant que le Congo ne se désiste la semaine dernière de l'organisation évoquant des «difficultés économiques et sociales». FIBA Afrique avait proposé à l'Angola d'accueillir l'Afrobasket-2017 mais cette proposition a été rejetée par le ministère angolais de la Jeunesse et des Sports, alléguant qu'en août prochain le pays organisera les élections générales. L'instance africaine du basket-ball, a convenu en marge de la réunion du bureau central FIBA-Monde qui se tient à Hong Kong les 4 et 5 mai, d'organiser cette compétition continentale en Angola mais de la reporter au mois de septembre prochain. La date initiale était du 19 au 30 août. La Tunisie, pays hôte du dernier Afrobasket, avait également proposé ses services en déposant sa candidature ainsi que l'Egypte. Les pays qui prendront part à ce rendez-vous continental sont la Tunisie, le Nigeria (tenant du titre), l'Angola, le Cameroun, la Côte d’Ivoire, la République Démocratique du Congo, l’Egypte, le Mali, le Maroc, le Mozambique, le Sénégal, l'Ouganda et l'Afrique du Sud, alors que la Guinée et le Rwanda qui ont bénéficié d'une Wild Card (invitation). Un pays reste à désigner en remplacement du Congo.