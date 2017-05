Judo, Championnats d'Afrique «juniors» : Maghaoui (-55 kg) en bronze

Le judoka algérien Massiwane Maghaoui (-55 kg) a décroché la médaille de bronze aux Championnats d'Afrique «juniors» actuellement en cours au Caire (Egypte), après sa victoire samedi contre le Sud-africain Mosa Thetsane, dans le match pour la 3e place. La finale de cette catégorie mettra aux prises l'Egyptien Abdallah Esmat et le Tunisien Mohamed Amine Ayari, qui se disputeront donc l'or et l'argent. Il s'agit de la 2e breloque pour l'Algérie dans cette compétition, après la médaille d'or décrochée un peu plus tôt dans la matinée par Rania Benlahouaoui, dans la catégorie des moins de 48 kg (filles). L'Algérie a engagé un total de vingt judokas dans cette compétition (10 garçons et 10 filles), qui feront incessamment leur entrée en lice sur le tatami. Chez les garçons, et outre Maghaoui, l'Algérie est représentée par Mustapha Yasser Bouamar (-100 kg), Riadh Denni (-60 kg), Mohamed Guerroudj (-81 kg), Hamanou Haddad (-66 kg), Abderrahmane Laouar (-81 kg), Abdelkader Mabrouk (-73 kg), Karim Oudjane (-66 kg), Oussama Ramdhan Temri (-90 kg) et Youcef Mokhtar Zallat (-73 kg). Chez les filles, l'Algérie est représentée par Nesrine Boudjemil (-52 kg), Sabrina Bouteldja (-78 kg), Thala Chikh (+78 kg), Nesrine Hadel (-52 kg), Yousra Ikouirène (-70 kg), Ouahiba Larkèche (-44 kg), Mimouna Miloua (-57 kg), Kenza Naït Ammar (-63 kg), Saïdi Khadidja (-63 kg) et bien sûr, Rania Benlahouaoui (-48 kg). Un total de 94 athlètes (53 garçons et 41 filles), représentant neuf nations participent à cette compétition continentale, à savoir : l'Algérie, l'Egypte, la Tunisie, le Maroc, la Côte d'Ivoire, le Mozambique, le Sénégal, les

Seychelles et l'Afrique du sud.