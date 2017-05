Finale (dames) : Facile victoire du GS Pétroliers devant le MB Béjaia (3-0)

La GS Pétroliers a remporté sans difficulté la 50e édition de la Coupe d`Algérie de volley-ball (dames), en battant le MB Béjaïa sur le score de 3 sets à 0 en finale disputée à Blida. Les joueuses du GSP, qui remportent à cette occasion leur 10e trophée consécutif et s'adjugent ainsi le doublé Coupe-Championnat de la saison 2016-2017, ont dominé nettement leurs adversaires du jour, comme l'indiquent les scores des sets (25-11, 25-16, 25-20). Les camarades de la capitaine Yasmine Oudni ont su gérer intelligemment leur match, en prenant à chaque set une avance sécurisante, en dépit de la farouche résistance des Bougiotes bien menées par le duo Celia Magnana et Nawel Mansouri qui ont amélioré leur total-points au fil des sets, notamment le 3e set perdu par 20-25. Le ministre de la jeunesse et des sports, El-Hadi Ould-Ali, présent à cette rencontre, a remis le trophée au club vainqueur, ainsi que les médailles aux deux équipes.