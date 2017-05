Volley-ball, Coupe d`Algérie (messieurs) : Le NR Bordj Bou-Arreridj conserve le trophée

Le NR Bordj Bou Arréridj s'est adjugé pour la 4e année consécutive la coupe d'Algérie de volley-ball (seniors-messieurs) en s'imposant devant l'OMK El Milia par 3 sets à 0 (25-19, 25-20, 25-15), en finale de l’édition 2016-2017, disputée samedi à Blida, décrochant par la même occasion le 8e trophée du club.

Dans une finale à sens unique remportée haut la main, la formation des Hauts-Plateaux a confirmé sa suprématie sur le volley-ball algérien, en s'adjugeant un 4e doublé consécutif Coupe-Championnat. Après un début de match dominé par les Bordjis, (8-5) au 1er temps-mort technique (TMT), les joueurs d'El Milia ont réussi à recoller au score (9-9), avant de laisser le NRBBA reprendre l'avantage pour gagner le 1er set (25-19). Dans le deuxième set, El Milia a pris le meilleur départ en menant (8-6) au 1er TMT et (16-15) au 2e TMT, mais s'était sans compter sur le retour en force des Bordjis, emmenés par le trio Hassissen-Hachemi-Oumessad, qui se sont repris au bon moment pour s'adjuger le 2e set (25-20). Dominateurs dans tous les compartiments de jeu, notamment au contre et développant un jeu collectif bien huilé, les joueurs de Bordj Bou Arréridj concluent le match en remportant le 3e set (25-15) et soulèvent la Coupe remise par le ministre de la Jeunesse et des Sport, El Hadi Ould Ali, pour la 4e année consécutive. Le capitaine d'équipe du NRBBA, Rafik Hassissen, s'est félicité de ce nouveau trophée qui vient signer la domination de son équipe sur le volley algérien. «Nous avons atteint notre objectif en décrochant un nouveau doublé, je pense que c'est une victoire méritée face à une belle équipe d'El Milia. Je remercie tous mes coéquipiers et les membres du staff technique qui ont réalisé une saison parfaite», a déclaré Hassissen à l'APS. C'est le 8e trophée obtenu par la formation des Hauts-Plateaux après ceux de 2004, 2009, 2011, 2012, 2014, 2015 et 2016.

----------------/////////////////

Déclarations



Abdelbaki Dif (entraineur NR Bordj Bou Arréridj) : «C'était une belle finale face à l'équipe d'El Milia, je pense que nous avons bien débuté cette rencontre en remportant le 1er set. Dans le deuxième set, nous sommes passés par un passage à vide qui a failli nous couter le gain du set, mais les joueurs se sont bien repris pour relancer la machine et gagner le match. Nous avons réussi à décrocher un 4e doublé consécutif avec un groupe formidable que je félicite pour tous les efforts fournis durant cette saison.»

Mahmoud Kati (entraîneur OMK El Milia) : «Pour notre première finale, nous sommes tombés sur une grande équipe de Bordj Bou Arréridj avec des joueurs d'expérience qui savent gérer ce genre de match. Nous n'avons pas à rougir de notre prestation, mon équipe a même réussi à tenir tête face à cette grande équipe. Je tiens à féliciter tous les joueurs qui ont réalisé une saison inoubliable en accédant pour la première à la finale de la coupe. C'est dommage pour nos supporteurs à qui je donne rendez-vous la saison prochaine pour d'autres succès.»