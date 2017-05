NA Hussein Dey 3 - JS Saoura 2 : Le Nasria, grâce à un cadeau de l’arbitre

Le NA Hussein Dey a disposé de la JS Saoura, hier au stade du 20-Août, à l’occasion d’une rencontre comptant pour la 25e journée du championnat de Ligue 1. Les camarades de Gasmi se sont imposés par le score de 3 à 2, à l’issue de cette confrontation à rebondissements.

Marquée par l’agressivité dans le jeu et l’engagement physique, surtout, cette rencontre assez disputée a été d’un niveau pour le moins moyen. Avec une configuration tactique portée vers le jeu offensif (4-2-3-1, proche du 4-3-3), les protégés du coach français Alain Michel ont d’emblée affiché leurs intentions. 3’, Ouhadda reprend de la tête le centre d’Ardji au second poteau. La balle est passée tout près, alors que Laouti était visiblement battu. 10’, Gasmi, le buteur local, ouvre la marque. D’un superbe heading, il reprend la balle prolongée par Satlin, suite à un centre d’Ouartani. Pris de vitesse, les poulains de Khouda se sont ressaisis pour prendre carrément l’initiative du jeu à leur compte. 31’, l’arbitre de la rencontre, Achouri, accorde un penalty aux visiteurs suite à une faute de main de Bendebka dans la surface. Hamia exécute la sentence et remet les deux teams à égalité. L’attaquant de la Saoura s’y est pris en deux temps pour prendre le dessus sur Doukha. 37’, Merbah conclut une superbe action collective et donne l’avantage à la formation phare de la région de Béchar. La seconde période à été, dans l’ensemble, identique à la précédente. Les Sang et Or ont repris les débats en force afin de revenir au score. 52’, Herida, d’un jolie reprise acrobatique dans la surface, remet les pendules à l’heure. Le jeu s’est par la suite équilibré, avec quelques occasions franches de part et d’autres. 65’, d’un puissant coup franc, Bourdim oblige Doukha à se coucher pour sortir le cuir en corner. 67’, le tir de Bekakcha passe tout près du cadre de Doukha. 80’, la balle de Laribi est repoussée par la transversale, alors que Laouti était battu. 83’, Bellalem échoue lamentablement face au portier du Nasria. Dans les arrêts de jeu, l’arbitre décide du sort de la partie en accordant un penalty généreux aux locaux. Gasmi exécute et offre les trois points à son team. Un précieux succès permettant au NAHD de se rapprocher du podium (5e place).

Rédha M.