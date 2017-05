Dans la lucarne : Ils ne seront pas graciés !

Le football est un sport propre et il doit le rester. La décantation ne doit se faire que sur le terrain et non pas ailleurs. C'est-à-dire qu'il faut laisser les laboratoires d'analyse et autres à leurs occupations habituelles. C'est-à-dire que le football doit rester un sport populaire, spectaculaire et surtout " clean ". Malheureusement et depuis quelques années, on entend, çà et là, des cas de dopage, même s'ils sont loin d'être massifs. Il y eut aussi le cas de la Juventus et ses joueurs dopés à la " créatine ", mais sans suite. Del Piero et les autres ont été jetés à la vindicte populaire. Ce dopant augmentait sensiblement la " masse musculaire. D'autres cas sont, à chaque fois, portés à la connaissance du public, mais…Chez nous, jusqu'ici, on était un peu à l'abri, pensait-on ! Il faut dire que les tests antidopage effectués par la commission médicale de la FAF et dont les échantillons seront expédiés au Laboratoire de Lausanne, d'Allemagne ou d'Espagne coûtent très chers. C'est, peut-être, à cause de cela que les tests ont été réduits à leur plus simple expression. On a même affirmé qu'il n'y eut aucun test depuis plus de 4 mois. Ce qui est énorme ! C'est ce qui fait dire à certains que nos joueurs sont en train de courir comme des " bolides » ou des voitures de course. L'insinuation est évidente ! Il est vrai que des tests effectués sur certains de nos joueurs se sont avérés positifs. Certes, ils ne sont pas nombreux les joueurs qui se dopent en Algérie, mais le dopage est devenu quelque chose de réel chez nous. Tout le monde veut devenir une grande star du fait que le football paie bien. Il faut dire qu'il y'a presque deux saisons, après des tests positifs, Belaïli (USMA) d'abord, puis Merzougui (MCA) ont été attrapés, même si le mouloudéen n'a pas pris de drogue. Toujours est-il, ils avaient écopé d'une amende de quatre ans. Certes, le TAS l'avait réduit à deux ans la sanction de l’ex- usmiste, alors qu'aucune information n'a filtré sur le " vert et rouge " (Merzougui). L'ex-président de la FAF, Mohamed Raouraoua, avait refusé d'entériner la sentence du TAS. Voilà que le nouveau président de la FAF, Kheiredine Zetchi, lors d'une discussion avec de jeunes footballeurs et rapportées par une chaîne sportive privée avait tout simplement affirmé " que la sanction de 4 ans ne sera pas réduite ". Il l'a expliquée par une question d'éthique sportive du fait que le dopage est d'abord de la " triche ". On veut augmenter ses performances physiques et autres pour être meilleur sur tous les autres. Et le nouveau président, ainsi que tous ceux qui veulent une discipline " clean " ne voudront jamais accorder une amnistie pour ceux qui veulent tromper les autres. Par conséquent, Belaîli et Merzougui doivent encore attendre avant de pavoiser. Rien ne sert de courir, il faut partir à point comme dit l'adage. Tous les sportifs doivent être sur le même pied d'égalité. La triche ne doit plus payer !

Hamid Gharbi