Leicester City : Mahrez buteur contre Watford

Le meneur de jeu international algérien de Leicester City, Ryad Mahrez a étroitement contribué à la victoire de son équipe contre Watford (3-0), en marquant le deuxième but à la 58e minute de cette rencontre, disputée au King Power Stadium pour le compte de la 36e journée de Premier League anglaise de football. NDidi a ouvert le score pour les "Foxes" à la 38e minute, sans pour autant assommer l'adversaire, qui a continué à croire en ses chances de revenir au score. C'est donc le deuxième but, inscrit par l'Algérien peu avant l'heure de jeu qui a mis fin aux espoirs de Watford et qui a scellé la victoire de Leicester. Le troisième et dernier but des Foxes a été inscrit par Albrighton dans le temps additionnel du match, sur une belle passe de l'avant-centre Jamie Vardy. Il s'agit du 10e but, toutes compétitions confondues cette saison, pour le meilleur joueur de Première League l'an dernier, qui a cédé sa place à la 78e minute au profit de Gray, au moment où Islam Slimani, le deuxième international algérien des Foxes a fait son entrée en jeu à la 63e minute.