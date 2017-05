Ligue1 (25ème journée) : Le MCA relance la course au titre

La 25ème journée de Ligue1, qui coïncidait avec la reprise après presque deux mois d’arrêt afin de faire jouer totalement les matches en retard, a été assez disputée. Désormais, c’est chose faite.

Le plus grand bénéficiaire est sans conteste le MCAlger qui recevait, au stade du 5 Juillet une équipe du DRBT, drivée par Meziane Ighil. Les mouloudéens maîtrisant parfaitement bien les débats ont ouvert la marque par Zerdab dès la 16ème minute. Il se fera remplacé par la suite par Djemaouni suite à un tacle dangereux d’un joueur du DRBT. En seconde mi-temps, face aux ratages en masse des locaux, les visiteurs s’enhardissent et parviennent par Terbah à égaliser. Sentant le danger, les poulains de Mouassa ajouteront joliment le deuxième but par Derradja suite à une action rondement menée (77 ‘). Ce but allait « scier » un peu les jambes des tadjenanetis. Une victoire qui remet le MCA en course pour le titre de champion d’Algérie à la faveur de la défaite de l’ESS, à Zabana, devant le MCO. Le but de Hichem Chérif (77’) a permis au oranais de remporter leur première victoire durant cette phase retour en cette année 2017. Mecheri, qui assure l’intérim en attendant l’arrivée de Cavalli, a été très chanceux pour son équipe. Il a profité de ce succès pour rendre hommage au grand travail effectué par Omar Belatoui remercié. L’ESS est ainsi revenue sur terre. Elle sait ainsi que rien n’est encore fait et qu’il faut travailler jusqu’au bout.. Le grand choc de cette journée a été abrité par le stade de Tizi-Ouzou entre la JSK et le CSC. Les deux équipes se séparent dos dos. Les constantinois avaient marqué, mais Aouina le refusera alors qu’il l’avait accordé et son juge n’avait pas levé son drapeau. Toujours est-il, ce match nul peut être considéré comme une victoire pour le CSC du fait qu’il s’agissait d’un match à six points. Si la JSK avait gagné, elle laisserait le CSC à cinq points derrière. Maintenant, il n’est qu’à deux points. Ceci dit, Les oranais qui ont fait tomber l’ESS sont hors danger avec leur 36pts. Ils respirent mieux. L’OMédéa, qui recevait le CRB, a réussi l’essentiel dans un match qui ne fut nullement facile. Car les belouizdadis ont « vendu chèrement leur peau ». En effet, au but précoce de Addadi (9’), ils ont égalisé en seconde mi-temps par Lemhane (56’), l’ex-joueur de Médéa. Puis, Kherbouche offre les trois points de la victoire aux siens. Avec 37pts, l’OMédéa assure son maintien. Ce n’est pas le cas du CRB (33pts). Notons, la bonne performance de l’USMBA qui consolide sa troisième place à la faveur de son succès at home devant le RCR, une équipe directement menacée de relégation, sur le score de 2à0 sur des buts de Balegh (penalty) et Tabti.

Le CAB, avec sa nouvelle direction retrouve le sourire an venant à bout du MOB, déjà relégué en Ligue2 ; Deux buts de Kherbouche et Bahloul. C’est un peu l’espoir qui refleurit aux Aurès. Rien n’est encore joué et le suspense reste entier en haut comme au bas du classement général.

H. G.

Résultats



MC Alger - DRB Tadjenanet 2-1

JS Kabylie - CS Constantine 0-0

Olympique Médéa - CR Belouizdad 2-1

USM Bel-Abbès - RC Relizane 2-0

MC Oran - ES Sétif 1-0

CA Batna - MO Béjaïa 2-0



Classement :

Pts J

1). ES Sétif 47 25

2). MC Alger 44 25

3). USM Bel-Abbès 41 25

4). USM Alger 39 24

5). Olympique Médéa 37 25

6). JS Saoura 36 24

--). MC Oran 36 25

8). NA Hussein Dey 35 24

9). CR Belouizdad 33 25

10). USM El-Harrach 31 24

11). JS Kabylie 28 25

12). RC Relizane 26 25

--). DRB Tadjenanet 26 25

--). CS Constantine 26 25

15). CA Batna 25 25

6). MO Béjaïa 17 25.