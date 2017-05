La voix de l’Algérie profonde

La proclamation des résultats contribuera à une reconfiguration du paysage politique dont les acteurs sont tenus impérativement de recourir à des alliances pour imposer une ligne de conduite et exécuter un programme d’action. Même la formation majoritaire issue de ces élections, à savoir le FLN, n’a d’autre alternative que de s’inscrire dans une telle logique politique et s’accommoder avec le nouvel échiquier. Des manœuvres donc en perspective pour l’adaptation de cette institution à la poursuite du processus de développement et la dynamisation de l’investissement productif.

Une des lectures à faire, réside sans doute au niveau de l’afflux massif des électeurs dans les zones rurales ou encore les coins les plus reculés du territoire pour signifier l’attachement des populations de l’Algérie profonde à la sécurité et à la stabilité du pays en faisant abstraction justement de toutes les considérations partisanes ou autres. La ruralité a eu le dessus sur la citadinité au vu de la spécificité des préoccupations et attentes en prise avec la réalité du terrain et échaudée par les effets d’une conjoncture éprouvante avant de se réconcilier avec ses marques. Le message fort du monde rural a exprimé un choix, celui de la consolidation d’une paix rétablie et d’une stabilité restaurée.

L’on peut épiloguer longtemps sur une participation jugée timide par les uns et les autres allant jusqu’à discréditer ces élections mais on ne peut perdre de vue, encore moins occulter l’aspiration de cette Algérie profonde à une sérénité et à une quiétude en partant de l’adage du terroir –La paix vaut mieux que la richesse­­—. Un enseignement de taille est à tirer pour saisir les priorités absolues des populations rurales à l’effet d’intégrer une telle donne dans les analyses et commentaires et de l’inscrire dans toutes les approches de développement et de promotion sociale. Un enseignement et un indicateur à la fois…

Le monde rural dans toute sa diversité a voté massivement pour la préservation des acquis de la réconciliation nationale que sont la paix et la stabilité.

La voix de l’Algérie profonde a résonné fortement.

A. Bellaha