Ouargla : Plus de 3.000 jeunes promoteurs formés

Plus de 3.000 jeunes promoteurs à Ouargla ont bénéficié, durant ces quatre dernières années, du programme «GERME» (Gérez Mieux Votre Entreprise), a-t-on appris auprès de la Chambre locale d’artisanat et des métiers (CAM). Il s’agit de porteurs de projets, ainsi que d’entrepreneurs et gérants d’entreprises en activité, dont des producteurs et fournisseurs de services qui ont été formés, lors de 656 sessions de formation organisées, à Ouargla de 2013 à 2017, dans le cadre du programme (GERME) mis au point par le Bureau international du travail (BIT), précise-t-on. Ce programme qui s’articule autour de 4 thèmes principaux, à savoir «Trouvez votre idée d’entreprise» (TRIE), «Créez votre entreprise» (CREE), «Gérez bien votre entreprise» (GERME) et «Agrandissez votre entreprise» (AVE), vise à mettre en place une meilleure connaissance sur les modes modernes de management des micros et petites et moyennes entreprises (PME), en permettant aux promoteurs de lancer leurs projets, en plus d’augmenter la rentabilité et la productivité de leurs entreprises existantes, a-t-on souligné. Encadrée par des formateurs qualifiés, la session de formation, englobant plusieurs modules, dont le marketing, la comptabilité, l’approvisionnement, la gestion des stocks, le calcul des couts, la planification financière, le personnel et la productivité et l’entreprise et la famille, s’étale, dans son ensemble, sur une durée de 10 jours, a-t-on fait savoir. La wilaya d’Ouargla dispose, actuellement, de divers établissements, notamment une pépinière d’entreprises et un centre de facilitation qui s’impliquent dans la promotion de la PME, considérée comme un moyen de diversification et d’intégration de l’économie et de valorisation du potentiel de production nationale, a-t-on signalé à la CAM.