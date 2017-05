Le Musée central de l’Armée commémore les massacres du 8 mai 1945 : un crime imprescriptible contre l’humanité

Le musée central de l’Armée a organisé, hier à Alger, une conférence intitulée « Massacres du 8 mai 1945 : un crime contre l’humanité » animée par l’historien Amar Belkhodja au cours de laquelle il a abordé les crimes commis par l’occupant français contre le peuple algérien depuis 1830. Dans ce contexte, le commandant Mokhtar Akriche, chef du service animation culturelle et audiovisuel au musée central de l’Armée a indiqué que la conférence a permis aux élèves et jeunes des associations d’avoir une idée sur « les crimes ignobles commis par l’occupant français contre des Algériens sortis pour des manifestations pacifiques à Sétif, Guelma et Kherrata, en vue de célébrer, à l’instar de tous les peuples du monde, la victoire sur le nazisme ». Ce jour-là, le 8 mai 1945, les forces d’occupation françaises ont réprimé violemment ces manifestations pacifiques en utilisant l’artillerie lourde, tuant plus de 45.000 personnes parmi les manifestants, a-t-il ajouté.

Cette commémoration qui se poursuivra jusqu’au 8 mai prochain, ajoute le commandant Akriche, verra également la projection d’un documentaire sur les massacres du 8 mai 1945, outre l’organisation d’une exposition-photos sur la lutte du peuple algérien contre l’occupant français pour le recouvrement de sa souveraineté nationale et les principales étapes historiques et les crimes contre l’humanité commis par la France, le 8 mai 1945, notamment à Sétif, Guelma et Kherrata. (APS)