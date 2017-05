Il y a 71 ans à Sétif : L’élan précurseur de Novembre

Les années passent et les séquelles du génocide imposé au peuple algériens, à Sétif, Guelma, Kheratta et d’autres localités du pays par la soldatesque française, en ce mardi 8 mai 1945 et tout au long de ce mois, sont plus que jamais béantes dans les mémoires des mémoires de ceux qui ont survécu à ces horribles massacres et de tous les Sétifiens, qui se souviennent encore et s’apprêtent, une fois encore, comme depuis 71 ans, à commémorer dans la dignité, mai, l’élan précurseur de Novembre.

Un jour de mardi pas comme les autres, noyé dans le sang de milliers d’Algériens alors sortis pour revendiquer pacifiquement le droit à la liberté et que les milices fascistes, constituées de colons vichystes appuyées par des unités de l’armée coloniale, transformèrent alors en cauchemar.

A Sétif, le poids des années n’a pas effacé d’une seule égratignure les affres de ce que fut un jour un crime contre l’humanité perpétré dans sa dimension abjecte contre des populations innocentes, sorties pour dire non à l’asservissement et revendiquer leur aspiration profonde à la liberté spoliée par le colonialisme français et perdait alors plus de 45.000 de ses enfants, dans des circonstances odieusement préméditées par le colonialisme français, mais symbolisait déjà la détermination d’un peuple plus que jamais déterminé à se défaire du joug colonial.

Il y avait foule à Sétif en ce mardi 8 mai 1945, un jour de marché hebdomadaire marqué comme d’habitude par cette affluence venue de toutes les contrées pour les achats traditionnels mais aussi et pour en faire une règle que le temps et les circonstances instaurèrent, aller aux nouvelles sous les rayons d’un soleil radieux qui dardaient les toits et ravivaient l’espoir de centaines de personnes déjà massées à proximité de la mosquée Abou Dher el Ghaffari.



L’intimidation



Il est près de 8 heures quand cette affluence qui prend au fur et à mesure des proportions importantes et ne passe pas inaperçue pour la police française, bouge de plus en plus dans un climat tendu le long de cette artère qui s’avère déjà bien exigüe et face à affluence, la première œuvre des organisateurs qui opteront d’emblée pour une marche pacifique à caractère politique, s’attelleront à désarmer toutes les personnes présentes même de leur canne.

« Nous voulions montrer à l’occupant une grande force sans l’utiliser encore », me disait un jour Abdelkader Yala, responsable du groupe scout qui précédera cette marche.

Quelques instants plus tard, des responsables algériens déjà marqués politiquement à l’instar de Hassen Belkired, président du groupe scouts «El Hayet», Guenifi Mahmoud, Haffad Hocine, Abdelkader Yala, Maître Mostefaï, avocat au barreau de Sétif, membres influent du bureau des «Amis du Manifeste» et d’autres personnalités influentes sont convoquées dans le cabinet du sous-préfet. A l’origine de cette interpellation on retrouvera le commissaire central Tort, chef de la police d’Etat de Sétif et son adjoint le commissaire de police Olivieri, dont la réputation sanglante gagnera très vite du terrain. Ce haut responsable français reproche aux responsables algériens « d’exposer des enfants scouts à un danger certain » et s’interroge sur le caractère patriotique ou politique de cette marche. Dans le premier cas estimait-il, les Algériens devaient se joindre dans le courant de l’après-midi aux Européens qui s’apprêtaient, leur dira-t-il, à fêter la chute du régime d’Hitler avant que les responsables n’évoquent ce jour de marché et partant la présence de beaucoup de citoyens algériens qui ne seraient pas là, l’après-midi. Sans pour autant oublier de répliquer que « L’Algérie avait besoin de faire entendre sa voix ».



La marche de la fidélité



Devant la mosquée « Abou Dher el Ghaffari », on dénombre déjà plusieurs milliers d’Algériens, prêts à partir et marcher en ordre et il est presque 9 heures quand le cortège s’ébranle après que le sous-préfet a donné « son accord » pour une marche pacifique. La foule, précédée par un groupe de jeunes scouts et encadrée par des militants chevronnés, débouche sur l’avenue Georges Clémenceau (actuelle avenue du 1er-Novembre-1954 et du 8-Mai-1945), brandissant l’emblème national et plusieurs banderoles sur lesquelles on pouvait lire « Algérie libre », « Libérez Messali el Hadj », « Vive la charte de San Fransisco », « Libérez les détenus politiques » et d’autres slogans hautement significatifs.

Main dans la main, les milliers de participants à cette marche évoluent en rangs ordonnés et chantent « Hayou Chamel » et « Min Djibalina ».

Arrivés à hauteur de l’ancien café de France, les manifestants sont pris à partie par des policiers en civil, l’un d’eux le commissaire Olivieri offusqué à la vue à la vue du drapeau algérien se dirige vers la tête du cortège et ordonne à Saal Bouzid de baisser l’emblème national et pour les autres les banderoles nationalistes. Devant le refus de Saal Bouzid qui allait devenir quelques minutes plus tard le premier martyr des massacres du 8 Mai 1945, le policier fit feu, l’atteignant mortellement.

Des dizaines, puis des centaines de you-yous fusent de partout déchirant le ciel aux cris de « Tahia el Djazair ». Cet assassinat sonna la charge d’une répression barbare, des dizaines de policiers jusque-là réfugiés dans des voitures stationnées aux alentours des bars voisins, surgir et dans une préméditation sans fin, commencèrent à tirer sur la foule. Très tôt s’étendit la chasse à l’Arabe, dès lors mot d’ordre des troupes françaises dont les responsables décrètent dès le lendemain vers 13 heures, l’état de siège.



L’écho sanglant de mai



On tire sur tout ce qui bouge, la répression atteint son paroxysme, les prisons et les casernes sont bandées de citoyens algériens et le général Duval se déplace à Constantine avec ses troupes qui redoublent de férocité pour transformer Sétif et les localités environnante en une morgue à ciel ouvert. L’horreur est à son comble et beaucoup de familles algériennes sont contraintes d’enterrer leurs morts dans leurs cours pour échapper à la haine de Magri, le gardien du cimetière qui tirait par-dessus le mur sur tous ceux qui s’acheminait vers cet endroit.

A Sétif où les fosses communes témoignent encore de cette barbarie, les milices tuent sans répit sous le commandement de deux officiers de la protection civile, Demangeon et Rossi qui abattent les frères Hebache alors que les Bellone et Fantano brillent par leurs crimes odieux.

Les Riaches ne font pas exception à « la règle » et sont brûlés vifs dans leur ferme au moment où dans leur pari barbare, les légionnaires éventraient les femmes enceintes.

A el Ouricia, Ain Abessa, Beni Azziz, Ain El Kebira, Amouchas, Babor et Kheratta ou l’oued Agrioune regorge de morts, l’écho de Mai ne tardera pas à résonner et baigner comme à Sétif dans le sang alors que nos héros de Cassino, déchirés par une guerre sans merci aux côtés des troupes françaises, assistent pour une promesse qui ne sera jamais honorée à la liquidation des leurs, de leurs biens, de leurs terres dans un crime odieux resté depuis impuni.

Pour relater ses faits et justifier l’ignominie de ses actes et ceux perpétrés par les forces colonialistes françaises, le commissaire Tort écrira dans son rapport n° 5240 du 18 Mai 1945 : « La population européenne effrayée par l’insurrection, demande que tous les coupables et les responsables de ce mouvement, soient impitoyablement passés par les armes.

Elle déclara qu’à ce prix seulement les Français pourront vivre en Algérie, terre française. Elle estime qu’à ce jour la répression est nettement insuffisante pour Sétif et, qu’en tous les cas, elle n’est pas à la mesure des crimes odieux qui ont été commis par les insurgés. Elle réclame des armes pour assurer sa propre sécurité et se faire justice. »

F. Zoghbi