Législatives, Mission des observateurs de la Ligue arabe : Un scrutin au-dessus de tout soupçon

«Les élections législatives ont été un grand succès, l’opération électorale s’est déroulée dans le respect des critères d’intégrité, de transparence et d’objectivité.» Tel est le constat fait par le chef de la mission des observateurs de la Ligue arabe, M. Saïd Abou Ali, qui s’est exprimé, hier, lors d’une conférence de presse consacrée à la présentation du rapport préliminaire de la mission des observateurs arabes, a salué les garanties fournies par l’Algérie pour la réussite du scrutin en le qualifiant de «fête de la démocratie», soulignant qu’elle reste un bon exemple pour le monde entier, et particulièrement pour les pays arabes.

Selon lui, «l’excellente organisation et les moyens mobilisés reflètent le bon niveau de préparation». «L’Algérie a donné, à travers ce scrutin, un bon exemple au monde entier et aux pays arabes en particulier», a-t-il dit.

Il a, dans ce contexte, souligné que l’opération électorale s’est déroulée dans le calme et la régularité, tout en assurant que tous les moyens matériels et humains étaient réunis afin d’assurer un climat de sécurité. «Nous sommes face à une grande expérience opérée à la lumière des amendements constitutionnels et de la mise en place d’instances de contrôle de l’opération électorale», s’est-il réjoui.

Le chef de la mission des observateurs arabes a fait savoir que la mission qui se compose de 120 observateurs déployés à travers les 3.385 bureaux de vote dans les 967 centres du pays jouissait de la pleine liberté de circulation et d’information. Avant d’ajouter qu’elle a déjà «examiné tous les documents garantis par la Constitution qui sont conformes aux règles et aux normes des organisations internationales». «On s’est assuré de la conformité des mesures et des moyens avec les textes constitutionnels et juridiques régissant l’opération électorale et les critères internationaux», a-t-il indiqué.

Il a précisé que trois équipes d’observateurs seront déployées dans la wilaya d’Alger qui compte le plus grand nombre d’électeurs, 644 centres et 5.130 bureaux de vote.

M. Abou Ali a également souligné que la mission d’observation de la Ligue arabe, déployée à travers 48 wilayas, a poursuivi son travail tout au long de la journée du début du scrutin à sa fin, dans d’excellentes conditions. Il a, dans ce sillage, mis en exergue le fait que tout les rapports de la mission ont été soumis instantanément au secrétaire général de la Ligue arabe, M. Ahmed Abou El-Gheit, pour qu’ils soient étudiés.

L’observateur a cependant relevé des carences qui, selon lui, ne peuvent être assimilées à des dépassements ou à des violations de la loi. «Il s’agit de faits individuels sans incidence aucune sur le déroulement de l’opération électorale, à l’image de la propagande électorale via les réseaux sociaux», a-t-il fait savoir. Concernant la date de publication du rapport final de la mission de la Ligue arabe, M. Abou Ali a indiqué que les observations vont être examinées et reformulées sous forme de recommandations, relevant que le rapport sera prêt d’ici un mois et demi, et sera remis à l’Algérie par le secrétaire général de la Ligue arabe, Ahmed Abou El-Gheit. Il a, en outre, ajouté que l’observation de l’élection, conformément aux aspirations des candidats et des électeurs à la fois, «est une question extrêmement importante». «Les choses avancent bien», a-t-il soutenu. M. Saïd Abou Ali a, dans ce sens, mis en avant la grande expérience des membres de la mission d’observation qu’il conduit, ajoutant qu’ils ont déjà participé auparavant à plusieurs opérations similaires dans des pays arabes et autres.

Les résultats

Voici les résultats des élections législatives du 4 mai 2017, communiqués par le ministère de l’Intérieur et des Collectivités locales. Partis et indépendants : Nombre de sièges :

- FLN : 164 sièges

- RND : 97 sièges

- Alliance MSP : 33 sièges

- Indépendants: 28 sièges

- TAJ : 19 sièges

- Union Adala-Nahda-Bina : 15 sièges

- FFS : 14 sièges

- Front El-Moustakbal : 14 sièges

- MPA : 13 sièges

- PT : 11 sièges

- RCD : 9 sièges

- ANR : 8 sièges

- MEN : 4 sièges

- Parti El-Karama : 3 sièges

- PLJ : 2 sièges

- PJ : 2 sièges

- AHD 54 : 2 sièges

- RPR : 2 sièges

- El-Infitah : 2 sièges

- FMN : 2 sièges

- FDL : 2 sièges

- PNSD : 2 sièges

- FNA: 1 siège

- El-Fadjr El-Jadid : 1 siège

- Mouvement El-Islah : 1 siège

- Alliance El-Fath : 1 siège

- FNJS : 1 siège

- FAN : 1 siège

- UFDS : 1 siège

- FNL : 1 siège

- PRA : 1 siège

- UPRN : 1 siège

- UNPD : 1 siège

- MNTA : 1 siège

- MCL 1 siège

- PEP 1 siège



Total : 462 sièges.