Future Assemblée populaire nationale : recours aux alliances ?

Disons-le d’emblée : aucun des partis et candidats indépendants qui seront représentés à la future Assemblée populaire nationale ne pourrait se vanter d’une quelconque influence à exercer pendant les cinq prochaines années au sein de cette institution parlementaire.

Pour cause, les scores réalisés par les uns et les autres au terme de l’élection de ce jeudi, ceux-là mêmes annoncés le lendemain par le ministre de l’Intérieur, ont surtout permis une levée de rideau sur ce qui sera de la couleur de la prochaine APN. Il s’agit plutôt d’une Assemblée «mosaïque» où le principe pluralité démocratique est certes concrétisé à travers une représentation presque parfaite des principaux courant politiques, qu’ils soient nationalistes, démocrates, islamistes ou autres. Il n’empêche que les choses ne vont pas en rester là, assurément.

Il est en effet impossible, voire exclu pour beaucoup des ces heureux élus à l’APN de ne pas être tentés par le recours aux alliances, pour mieux se faire entendre. Le chemin devant conduire à ce type de coalitions parlementaires semble d’ores et déjà tout dégagé. En effet, le FLN, grand vainqueur des législatives de ce 4 mai, n’a obtenu que 164 sièges, selon les résultats déjà communiqués par le ministre de l’Intérieur, Nouredine Bedoui. En d’autres termes, la première force politique du pays est bien loin de la majorité absolue tant souhaitée d’ailleurs par son secrétaire général, Djamel Ould- Abbès, qui soutient désormais que son parti est favorable à la formation des alliances.

De plus, à bien s’imprégner des propos du SG du FLN à ce sujet, ces futurs alliés sont tous désignés. Il est question nécessairement des ces partis appartenant au courant nationaliste, mais aussi fidèles au Président de la République et à son programme, essentiellement dans son chapitre traitant de la stabilité du pays et de la légitimité des institutions. Dans la composante de la prochaine APN, elles ne sont que nombreuses, ces formations politiques qui font siennes ce genre d’engagements, défendus d’ailleurs fièrement en toutes circonstances.

Le plus en vue de ces formations est sans doute le RND qui a fait toujours de son soutien au Président de la République, un principe doctrinal, et ce depuis l’accession de M. Bouteflika à la magistrature suprême. À la faveur du score réalisé au terme du scrutin de ce jeudi (97 sièges), le RND a consolidé de 40% se présence à l’APN. Ce même score, additionné à celui obtenu par le FLN (164 sièges), est à même de conférer, à ces deux formations, une large majorité au Parlement. Et dans le cas où cela ne suffit pas, il est toujours possible de rallier à cette même alliances, d’autres parti de la mouvance nationaliste, à l’exemple de TAJ (19 sièges), le MPA (13 sièges), l’ANR (8 sièges), pour ne citer que ces partis se revendiquant d’une fidélité édifiante à l’endroit du Président de la République. D’autres part, les résultats des législatives du 4 mai renseignent aussi sur un retour manifeste de la mouvance islamiste qui, après l’échec cuisant subi en 2012, est parvenue, cette fois, à obtenir la 3e place du classement. Ayant obtenu 33 sièges, l’Alliance MSP pourrait toujours se regrouper avec l’Union Adala - Ennahda - Bina (15 sièges), dans l’objectif, bien sûr, d’offrir plus de poids à cette mouvance.

Quant au camps des démocrates, et eu égard à des divergences que le minent depuis plusieurs années déjà, le moins que l’on puisse dire, c’est que le fait de voir les concernés se liguer à l’APN relèverait d’un exploit inespéré.

Karim Aoudia