Amara Benyounès aux partis qui dénoncent une fraude : « Si vous n’êtes pas contents retirez-vous »

Le président du Mouvement populaire algérien (MPA), Amara Benyounès, charge une nouvelle fois les formations qui se targuent d’être dans l’opposition. Lors d’une conférence de presse organisée hier au niveau de son siège à Alger, l’homme politique n’a pas mâché ses mots à l’endroit de certains partis politiques qui ont dénoncé la fraude concernant les élections législatives tenues jeudi dernier, en affirmant : «Les partis politiques qui parlent de fraude durant le scrutin au niveau national ne doivent pas siéger à l’APN, normalement. Il n’est pas normal pour un parti d’intégrer cette institution, tout en dénonçant certaines irrégularités commises durant le vote.»

Dans cette optique, l’ex-ministre du Commerce s’interroge : «Si le MPA adoptait la même analyse et la même position politique de ces partis, la conclusion qu’on déduirait immédiatement est de se retirer complètement de cette Assemblée, à mon avis.» Mettant à profit cette occasion, le premier responsable du MPA a mis l’accent sur les recours, en soulignant qu’ils vont déposer «18 recours issus de 16 wilayas au niveau du Conseil constitutionnel». Et de poursuivre : «Les résultats des procès-verbaux que nous avons ne correspondent pas à ceux annoncés par le gouvernement.» Appuyant ses dires, il a cité, à titre d’exemple, qu’au niveau de la wilaya de Mascara, son parti devait gagner au moins quatre sièges, «malheureusement, nous avons bénéficié seulement de deux sièges». Pour ce qui concerne la capitale, Alger, Amara Benyounès n’a apparemment pas digéré le fait de n’y avoir obtenu aucun siège. «C’est une grande question que nous nous posons au niveau du MPA. D’ailleurs, c’est l’un des grands recours que nous déposons au niveau de Conseil constitutionnel. Nous étions en droit d’attendre un certain nombre de sièges à Alger, mais nous n’avons pas eu de siège, en attendant la réponse officielle du Conseil constitutionnel.».

À une question relative à une éventuelle alliance avec la première force politique du pays, à savoir le FLN, M. Benyounès a entamé sa réponse, tout en se référant à un principe qu’il avait appris dans sa région natale la Kabylie, en indiquant : «Je suis né au pied d’une montagne de Kabylie, d’où j’ai appris que pour aller à une fête, il faut y être invité. On ne s’invite pas une à fête. Il faut que les choses soient très claires. Si le FLN veut réellement l’alliance, c’est à lui d’inviter et de chercher des alliés, ce n’est pas aux partis de le solliciter. Pour être majoritaire à l’APN, il faut 232 sièges.» Concernant le taux d’abstention, il a rappelé que durant la campagne électorale, «j’ai toujours dit que le défis de ces élections était le taux de participation». Pour lui, «le taux de participation aurait été acceptable s’il avait atteint 45%, mais à 38,25%... ». Amara Benyounès a insisté sur la nécessité d’interpeller ces abstentionnistes. «Il faut tout de même penser à interpeller ces abstentionnistes», a-t-il dit, avant de préciser qu’«il existe deux formes d’abstention : la première, celle qu’on appelle, dans le langage politique, l’abstention sociologique, et une autre, traditionnelle celle-là, qui concerne les grands centres urbains comme la Kabylie. La deuxième, c’est l’abstention politique qui concerne les partis et associations qui appellent au boycott des élections. Ces gens-là ne devraient pas vivre au sein d’une démocratie».

