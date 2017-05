Dans l’attente de la décision du conseil constitutionnel : Les partis requérants dans l’expectative

A peine les résultats des législatives annoncés par le ministre de l’Intérieur, les regards se braquent très vite du côté du Conseil constitutionnel. Les recours ne sont que nombreux et les attentes des uns et des autres quant à la décision finale de cette institution n’a d’égal que l’espoir profond de beaucoup de partis de voir leur score réalisé revu à la hausse. Il s’agit de ces formations qui s’estiment lésées par l’annonce préliminaire des résultats et qui souhaitent ainsi, obtenir gain de cause via les recours au Conseil constitutionnel. En attendant les concernés retiennent leur souffle !

En effet, jusqu'à ce que le Conseil constitutionnel valide les résultats définitifs du scrutin du 4 mai, ceux annoncés vendredi, par le ministre de l'Intérieur et des Collectivités locales ne le sont qu'à titre provisoire. Suite au recours formulé par plusieurs formations politiques ayant pris part à cette élection, il est attendu que le Conseil constitutionnel tranche en retirant à certains partis et en rajoutant à d'autres des sièges dont l'assemblage donnera la mosaïque politique de la prochaine Assemblée populaire nationale, dans sa huitième législature. Il faut souligner que selon les résultats des élections législatives du 4 mai derniers, tels qu’annoncé par le ministre de l’Intérieur et des Collectivités locales, le Front de libération nationale (FLN) s’est taillé la part du lion avec 164 sièges, suivi du Rassemblement national démocratique (RND) avec 97 sièges. Le MSP a, lui, décroché 33 sièges, suivi des indépendants avec 28 élus, Tajamou Amal El-Djazaïr (19), Adala-Bina (15), Front Al-Moustakbal (14), le Front des forces socialistes (14), le Mouvement populaire algérien (13), le Parti des travailleurs (11), le Rassemblement pour la culture et la démocratie (9), l’ANR (8), le Parti El-Karama (3), le PLJ (2), le PJ (2), AHD-54 (2), le RNR (2), El-Infitah (2), le FMN (2), le FDL (2) et le PNSD (2). Le reste, soit 15 sièges, a été décroché par une quinzaine de formations politiques, soit un siège pour chaque parti, qui siège pour la première fois à l’APN. Selon M. Bedoui, “il s’agit de résultats provisoires. En attendant que ceux-ci soient validés par le Conseil constitutionnel, conformément à la loi organique, les partis, les alliances ou encore les indépendants peuvent faire leurs recours auprès du Conseil constitutionnel ».



Ce que dit la loi électorale en cas de recours



En effet, dans un communiqué publié récemment, le Conseil constitutionnel a rappelé les conditions et modalités de recours contestant la régularité des opérations de vote, par les candidats et partis politiques participant aux législatives du 4 mai prochain, dont notamment l'obligation d'exposer les motifs et de joindre les documents à l'appui du recours.

"Le Conseil constitutionnel, rappelle aux candidates, aux candidats et aux partis politiques participant à l'élection des membres de l'Assemblée Populaire Nationale prévue le 4 mai 2017, qu'en vertu des dispositions de l’article 171 de la loi organique relative au régime électoral, qu’ils ont le droit de contester la régularité des opérations de vote en introduisant un recours par simple requête déposée au greffe du Conseil constitutionnel suivant les conditions découlant des règles de forme et de fond contenues à l'article 171 susvisé et aux articles 49 et 50 du Règlement fixant les règles de fonctionnement du Conseil constitutionnel et dont le non-respect entraîne le rejet des recours en la forme ou au fond", a indiqué le communiqué.

Concernant les règles de forme, il est exigé que le requérant soit candidat ou parti politique participant aux élections législatives du 4 mai dans la circonscription électorale concernée, souligne le même texte, expliquant que dans le cas où les requérants susvisés délèguent un représentant pour déposer le recours en leurs nom et place auprès du greffe du Conseil constitutionnel, il est impératif, sous peine de rejet du recours en la forme, que son dépositaire soit muni d’une délégation l’habilitant à cet effet.

Le recours doit être déposé par les requérants susvisés, ou leurs représentants dûment habilités, directement auprès du greffe du Conseil constitutionnel dans les quarante-huit heures qui suivent la proclamation des résultats par le Conseil constitutionnel. Il est également obligatoire que la requête comporte les nom, prénom (s), profession, domicile et signature du requérant.

S'il s'agit d'un parti politique, la requête doit comporter sa dénomination, l'adresse de son siège, la qualité du dépositaire du recours et le pouvoir l'habilitant. En outre, il est impératif d'établir la requête, qui doit être présentée en langue arabe, en autant de copies que de parties mises en cause.

Concernant les règles de fond, "le requérant est tenu, dans sa requête, d'exposer les moyens et les motifs au soutien du recours et de présenter les documents joints à l'appui du recours", est-il encore noté dans le communiqué.

Le Conseil constitutionnel rappelle, par ailleurs, qu'en cas de contestation, le candidat déclaré élu, dont l’élection est contestée, quelle que soit sa qualité, a le droit de présenter des observations écrites dans un délai de quatre jours à compter de la date de notification du recours mettant en cause son élection par le greffe du Conseil.

Salima Ettouahria