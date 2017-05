Liga espagnole (mise à jour) : Celta Vigo - Real Madrid reprogrammé le 17 mai

Le match en retard entre le Real Madrid et le Celta Vigo, qui devait se jouer en février dernier et reporté en raison des intempéries, a été reprogrammé le mercredi 17 mai, à quatre jours de la 38e et dernière journée prévue le 21 mai, a annoncé vendredi la Ligue espagnole (LaLiga). «Le match, qui aura lieu au stade Balaidos (...), se jouera le mercredi 17 mai 2017 à 21h00», a écrit LaLiga sur son site internet. Cette rencontre comptant pour la 21e journée de Liga avait dû être repoussée après des intempéries qui avaient endommagé le stade Balaidos, antre du Celta Vigo. Des morceaux de la toiture avaient été arrachés en raison de violentes rafales de vent et la sécurité du public n'était pas assurée. En raison du bon parcours européen du Real et du Celta, demi-finalistes respectivement en Ligue des champions et en Europa League, aucune date n'a pu être trouvée dans les semaines suivantes pour disputer le match. Cette rencontre en retard s'annonce décisive dans la course au titre alors que le Real (2e, 81 pts) est au coude à coude avec le FC Barcelone (1er, 81 pts).