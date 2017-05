Judo, Championnats d’Afrique 2017 (cadets) : Ghalima Rahma (-40 kg) en or

La judoka Ghalima Rahma a offert à l'Algérie sa première médaille d'or aux Championnats d'Afrique «cadets», après sa victoire contre l'Egyptienne Alaa Badr, en finale des moins de 40 kg, disputée, vendredi, au Caire, au moment où la Sud-africaine Christelle Goliath a complété le podium, en décrochant le bronze. Un total de 89 judokas (46 garçons et 43 filles), représentant dix nations, prennent part à cette compétition, à savoir : Algérie, Tunisie, Maroc, Côte d'Ivoire, Gabon, Mozambique, Sénégal, Seychelles, Afrique du Sud et le pays organisateur, l'Egypte. Avec vingt judokas (10 garçons et autant de filles), l'Algérie et l'Egypte sont les nations les mieux représentées, au moment où Les Seychelles n'ont engagé qu'un seul représentant (garçon), ce qui en fait la nation la moins bien représentée dans cette compétition.