Goal-Ball, Classement Mondial (Avril) : L’Algérie 14e en Messieurs et 21e chez les Dames (IBSA)

Les sélections nationales algériennes de goal-ball (messieurs et dames) ont occupé la 14e et la 21e positions au classement mondial du mois d'avril, publié vendredi par l'Association internationale des sports pour mal-voyants (IBSA), et dominé par le Brésil.

L'équipe algérienne messieurs, drivée par l'entraineur Ould Yahia Djaafar, à l'arrêt depuis les jeux Paralympiques de Rio (septembre 2016), comptabilise 251.492 points. Elle devance les onze autres sélections africaines figurant au classement de l'IBSA.L'Egypte est à la 30è position (116.775pts), alors que le Maroc et la Tunisie, occupent, respectivement, la 33e place (74.093pts) et le 60e rang (12.990pts).

La Côte d'Ivoire (42e), le Mali (47e), le Rwanda (57e), le Ghana (59è), Maurice (61e), le Benin (66e), le Niger (70e) et le Kenya (76e) sont les autre pays africains figurant au classement international. Au total, 81 pays figurent au classement messieurs du mois d'avril, dominé par le Brésil 1er avec 675.331 points, devant la Lituanie (671.081 pts) et la Turquie (439.970 pts).

En dames, la sélection algérienne, entrainée par Mohamed Bettahrat, est logée à la 21e position, avec un total de 100.186 points, juste devant l'Egypte (23e avec 69.759pts), le Maroc (29e avec 30.371pts) et la Tunisie (38e).

Lancée en mars 2016, l'équipe algérienne avait réussi l'exploit de se qualifier aux jeux Paralympiques de Rio (septembre), grâce à son titre africain remporté en Algérie, quelques mois auparavant. Néanmoins, sa participation au rendez-vous brésilien avait était «un dur apprentissage», puisqu'elle n'a gagné aucun match. Le classement mondial des sélections de goal-ball du mois d'avril a bien servi le Brésil qui a pris la première position avec 560.398 points, devançant la Chine (549.420 pts) et la Turquie (518.304pts). Quarante-deux pays ont été classés par l'IBSA dont le prochain tableau sera publié fin mai en cours.