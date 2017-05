4e forum mondial sur le dialogue interculturel : appel à une solidarité mondiale

L'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) a appelé à « une nouvelle forme de solidarité mondiale et de citoyenneté », au premier jour du 4e Forum mondial sur le dialogue interculturel qui se tient à Bakou en Azerbaïdjan. ''La tolérance ne suffit pas. La coexistence passive est insuffisante'', a déclaré la directrice générale de l'Unesco, Irina Bokova, dans une allocution prononcée vendredi à l'ouverture de la conférence des Nations unies consacrée au dialogue interculturel. Mme Bokova a déploré la montée des conflits, l'extrémisme violent et le nettoyage culturel à travers le monde. L'éducation est attaquée, a-t-elle noté, ajoutant que « la diversité culturelle et la liberté d'expression sont également menacées ». ''Nous voyons les sociétés se fermer à ceux perçus comme étant les ‘‘Autres’’, les minorités persécutées.

Nous voyons la montée des haines anciennes, de l'antisémitisme, de la discrimination raciale, de l'intolérance'', a déclaré la directrice générale. Pour Mme Bokova, le recours à la force ne peut plus arrêter les conflits, ni la montée de l'extrémisme violent. ''Le pouvoir coercitif (Hard Power) n'est pas suffisant. Nous avons besoin du pouvoir d'influence (Soft Power) de l'éducation, de la connaissance, de la culture, de la communication, des sciences, pour renforcer les valeurs que nous partageons et reconnaître le destin que nous détenons en commun'', a-t-elle souligné. (APS)