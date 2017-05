Le discours religieux dans les multimédias : Contrer l’extrémisme

L’université «Abdelhamid Ibn Badis» de Mostaganem abritera les 13 et 14 mai le deuxième colloque international sur le discours religieux dans les multimédias, a-t-on appris hier auprès du rectorat de cet établissement de l’enseignement supérieur.

Ce colloque verra la participation d’universitaires de plusieurs pays arabes et musulmans dont l’Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, l’Egypte, la Jordanie, le Maroc et l’Algérie et d’imams.

Les participants auront à aborder les différents discours religieux diffusés par les médias et les réseaux sociaux, tout en focalisant sur l’internet et les espaces qui cultivent des discours de haine et d’extrémisme. Ils auront également à définir une charte d’un discours religieux assurant la stabilité et la sécurité de la société et reproduisant une matière qui répond aux besoins des récepteurs, a-t-on souligné.

Cinq principaux axes ont été retenus pour cette rencontre traitant du discours religieux informationnel, du discours religieux électronique dans les nouveaux médias, du phénomène de la pluralité du discours religieux dans les chaînes satellitaires, du discours religieux extrémiste dans les médias classiques et nouveaux et du démantèlement du discours religieux d’information dans le monde virtuel.

Ce colloque international est initié par le ministère des Affaires religieuses et Wakfs en collaboration avec le laboratoire des études d’information et de communication de l’université de Mostaganem. (APS)