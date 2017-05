Centenaire de la naissance de Mouloud Mammeri : Adaptation au cinéma des œuvres de l’écrivain

Un colloque sur l’œuvre de l’écrivain et anthropologue Mouloud Mammeri (1917/1989) à travers ses romans adaptés au cinéma, se tiendra au théâtre régional d’Oran, a-t-on appris auprès des organisateurs. Placé sur le thème l’œuvre mammérienne revisitée à l’aune du 7e art, un panel d’universitaires et de professionnels du cinéma national prendront part à cette manifestation, a-t-on indiqué.

Ce colloque s’inscrit dans le cadre de la manifestation marquant le centenaire de la naissance de l’écrivain et chercheur Mouloud Mammeri, organisée par le Haut Commissariat à l’Amazighité et placé sous le haut patronage du Président de la République.

La manifestation vise, selon ses organisateurs, à disséquer les rapports entre la littérature et le cinéma, une longue suite de querelles et de malentendus : la littérature exigeant du cinéma une scrupuleuse fidélité alors que le cinéma se réclame libre d’adapter les œuvres à son propre langage.

Mouloud Mammeri, dont le roman l’Opium et le bâton a été adapté à l’écran par Ahmed Rachedi, affirmait qu’il n’attendait pas une translation fidèle, les choses ne pouvant se dire que différemment au cinéma estimant toutefois que Rachedi a suivi très fidèlement le roman, souligne-t-on.

En Algérie, des œuvres textuelles adaptées à l’écran sont rares, constatent les organisateurs qui estiment, par ailleurs, qu’il est peut-être temps de faire table rase des clichés tenaces concernant les rapports entre littérature et cinéma et d’abolir la frontière entre les arts. Au HCA, on souligne que ce colloque est une tentative pour défaire les approches trop spécialisées de la littérature ou du cinéma, en favorisant les rencontres et les métissages, en hommage à Mouloud Mammeri. Plusieurs thématiques ont été retenues pour ce colloque, entre autres «Entre littérature et cinéma, quels rapports ? Quelles interactions ? Quelles affinités électives ?», «L’adaptation cinématographique : fidélité ou trahison ? Ressemblance ou différence ?», Quand peut-on parler d’adaptation réussie ?» et «l’expérience algérienne dans le domaine de l’adaptation». Par ailleurs, au niveau de la cinémathèque d’Oran, il est prévu la projection de Da L’Mouloud, un documentaire consacré à l’œuvre et à la vie de l’auteur de La colline oubliée, réalisé par Ali Mouzaoui, et L’aube des damnés d’Ahmed Rachedi.

Les deux réalisateurs animeront des débats avec le public à l’issue de la projection. Il est à noter que ce colloque est organisé, avec la collaboration de la wilaya d’Oran et l’association «Numidia d’Oran». (APS)