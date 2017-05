Nouvelle parution, Dictionnaire des mots d’origine française dans la Daridja algérienne : Les influences du passé sur le parler algérien

L’auteur Aomar Aït Amrane vient de publier chez Dar Khettab un passionnant dictionnaire des mots d’origine française dans la Daridja algérienne. Un travail académique et sociolinguistique qui met la lumière sur une centaine de mots couramment utilisés dans le jargon algérien.

Dans une préface signée Mohand Amokrane Ait Djida, maître de conférences à l’université de Chlef, le professeur indique que la situation linguistique algérienne est des plus atypiques dans la mesure où, de par sa géographie et son histoire, le pays s’est enrichi à travers les siècles, de plusieurs langues rarement choisies par la population. L’auteur précise que le métissage social a eu comme effet immédiat et inévitable brassage des différentes langues en contact si bien qu’aujourd’hui, l’Algérien est considéré par les sociolinguistes comme étant un excellent multilingue, abstraction faite du niveau de maîtrise de chacun des idiomes en question. L’auteur ajoute qu’il faut avouer qu’aucune autre langue que le français n’a eu autant d’influence sur le parler des Algériens.

Mohand Amokrane Ait Djida souligne que les Algériens se sont approprié le français et en ont fait une langue qui n’est comprise que par eux-mêmes et dont ils connaissent seuls le fonctionnement. « Nous savons tous que l’emprunt a toujours existé et que la pureté d’une langue, fut elle la plus riche, n’est qu’un mythe toutes les langues naturelles sont prêteuse et emprunteuses et aucune d’entre elles ne peut prétendre à la noblesse absolue. Aussi, une fois mis en contact, les mots et les expressions ne tardent-ils pas à voyager dans l’une ou l’autre direction, créant ainsi un mouvement permanent auquel même les farouches défenseurs de la langue des ancêtres ne peuvent résister », peut-on lire dans la préface du dictionnaire. Le maître de conférences explique que dans le cas algérien, il a eu égard aux spécificités de la situation, en ce sens que ce qui est parlé dans la rue n’est pas ce qui est enseigné à l’école, le recours au français ne procède nullement d’une volonté délibérée et ne pour suit pas non plus un objectif précis. Nous avons même l’impression que ces mots, dont les étymons sont grecs ou latins, ont toujours fait partie du dialecte algérien, et qu’à force de les utiliser d’une manière qui dénote une certaine créativité, l’Algérien en a fait sa propre « colonie ». L’auteur explique que les mots français sont employés indéniablement dans le parler de l’algérien, qu’il soit allé a l’école ou pas, qu’il soit grand ou petit, homme ou femme, cultivé ou non. Indépendamment du fait que cette langue soit celle de prestige et qu’elle renseigne sur une certaine origine sociale, il est incontestable que le locuteur algérien, quel que soit son statut, a besoin d’agrémenter ses propos de mots puisés dans la langue de Molière, en leur faisant subir, selon sa maîtrise de l’outil, toutes les altérations possibles jusqu’à en modifier complètement la linguistique local que certains vocables se sont algérianisés sous l’effet des nombreuses transformations dont ils ne cessent de faire l’objet.

Le dictionnaire est à double entrées. La première est à partir du mot français pour savoir comment se dernier a été algérianisé. Un tableau de six cases est à la portée du lecteur pour trouver la transcription phonétique, le mot en Daridja translittéré en caractères latins, la transcription phonétique du mot en Daridja, le mot en Daridja translittéré en caractères arabes, l’équivalent du mot en arabe classique. Le dictionnaire propose aussi une entrée à partir du Darija. Un ouvrage en guise d’outil exploitable en situation de classe. En plus du mot en français standard et sa transcription phonétique, on peut y trouver l’équivalent en arabe classique ainsi que la transcription phonétique du mot français algérianisé.

Kader Bentounès