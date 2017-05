Présidentielle française : mode d’emploi

Comment le président est-il élu ?

Le chef de l'État français est élu au suffrage universel direct, au scrutin uninominal majoritaire à deux tours, pour un mandat de cinq ans renouvelable une fois. Il doit recueillir la majorité absolue des suffrages exprimés en un ou deux tours, quel que soit le taux de participation. Le vote blanc, qui permet d'exprimer un refus de choix, n'est pas reconnu en France. Depuis une loi de 2014, ces bulletins sont décomptés séparément des votes nuls et annexés au procès-verbal de chaque bureau de vote, mais ils ne sont pas pris en compte dans le calcul des suffrages exprimés.



Comment se déroule le vote ?



Un total de 47,58 millions d'électeurs sont inscrits sur les listes électorales, dont un peu plus d'un million de Français installés à l'étranger. Les 66.546 bureaux de vote de France ouvrent de 08h (06H00 GMT) à 19h (17H00 GMT). Dans certaines grandes villes, les bureaux resteront ouverts jusqu'à 20h (18H00 GMT). Le vote commence dès samedi dans les Antilles françaises, en Guyane (Amérique du Sud), à Saint-Pierre et Miquelon (archipel français d'Amérique du Nord) et en Polynésie française (Pacifique Sud). C'est la première fois qu'une présidentielle se déroule sous le régime de l'état d'urgence, instauré dans la foulée des attentats du 13 novembre 2015 revendiqués par le groupe jihadiste État islamique. Les attentats islamistes ont fait 239 morts en France depuis 2015. Plus de 50.000 policiers, gendarmes et militaires seront déployés pour assurer la sécurité le jour du scrutin, dont 12.000 dans l'agglomération parisienne.



Et les résultats ?



Traditionnellement, les Français ont les yeux rivés sur les écrans de télévision à 20h (18h00 GMT), pour découvrir le visage du nouveau président. La loi française interdit la publication de résultats, hormis ceux concernant la participation, avant la clôture du vote, dimanche à 20h (18h00 GMT), pour éviter d'influencer les électeurs. La fermeture plus tardive des bureaux de vote complique la tâche des instituts de sondage qui publient des projections sur des résultats partiels de bureaux déjà dépouillés.

Ces estimations sont actualisées régulièrement dans la soirée au fil de la collecte des résultats jusqu'au résultat final. L'investiture du nouveau président devra avoir lieu au plus tard le 14 mai, date d'expiration du mandat du président socialiste François Hollande qui ne se représentait pas.