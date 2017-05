Grand Angle : Les 100 et 1 jours de Trump

C’est une tradition. Au cap symbolique des 100 jours, la presse américaine a toujours eu pour habitude de dresser le bilan des nouveaux présidents. Le 45e de la liste, Donald Trump, bouscule la coutume et fustige cet usage. «Un critère ridicule», a-t-il tweeté.

Recordman de l’impopularité, le pensionnaire de la Maison-Blanche est le premier président américain à avoir suscité manifestations et polémiques en si peu de temps, il a même couronné le tout d’un chapelet de réformes avortées. Entre conflits d’intérêts et tensions internationales, le court parcours de Trump reste houleux. Après son investiture, il eut un seul jour de répit, le lendemain une vague d’un demi-million de manifestants pour défendre les droits des femmes déferle sur Washington, entraînant quatre millions d’Américains à descendre dans les rues à travers le pays contre «l’entrave aux libertés individuelles». Les États-Unis n’avaient jamais assisté à une aussi importante manifestation de toute son histoire.

Durant les premiers 15 jours, Trump signe une dizaine de décrets express, dont le fameux «Muslim Ban» interdisant l’entrée aux États-Unis aux ressortissants de sept pays musulmans. Le 3 février, un juge fédéral annule le décret, jugé contraire à la Constitution. S’en suit une série de revers. Le conseiller à la sécurité est poussé vers la sortie, éclaboussé par une négociation par téléphone avec l’ambassadeur de Russie à Washington, en décembre, et la réforme de l’Obamacare échoue lamentablement. Les frappes surprises en Syrie ont fini par couronner le tout.

La célébration des cent jours devant la presse et les correspondants internationaux de la Maison-Blanche s’est enfin déroulée sans le président. Il a choisi donc de réunir ses partisans en Pennsylvanie, «à plus de 150 kilomètres du marigot de Washington», a-t-il lancé. Il poussa même jusqu’à qualifier le dîner de la capitale de «très barbant» et dont l’assistance ne représente qu’«un vaste groupe de comédiens d’Hollywood».

En matière de politique internationale, Donald Trump a procédé également à des revirements en épingle à cheveux sur plusieurs dossiers. Celui de la Palestine est à présent sur son bureau, le monde attend un sursaut ou, du moins, le moindre changement de cap dans sa vision de ce conflit. Le passage du président palestinien, Mahmoud Abbas, à la Maison-Blanche, réveille le grand espoir que Trump n’ait pas oublié sa position contre l’expansionnisme sioniste. À ce stade, le wait and see reste de mise.

Kamel Morsli