Portrait : L’enfant prodigue de la politique ?

Emmanuel Macron, qui est appelé, selon les sondages, à devenir, à l’issue de cette élection du 7 mai 2017, le plus jeune président que la France a connu, est, de l’avis de nombreux observateurs, «un homme au profil insaisissable», qui «joue d'une certaine ambiguïté politique pour séduire tous les électorats». Portrait du candidat du mouvement En marche !, mouvement qu'il a lui-même créé, il y a moins d’un an. À 39 ans, il est l'homme qui séduit à droite comme à gauche. L'ancien ministre de François Hollande est l'invité surprise de la course à la présidentielle française. Sa candidature était inimaginable il y a un an, incertaine il y a six mois. Il est pourtant celui dont on ne sait trop s'il est d'un camp ou de l'autre. Lui se dit «de gauche», dans son autobiographie Révolution publiée fin 2016. Mais il se revendique aussi «libéral». Sa posture de centriste lui confère en tout cas une position centrale dans cette course présidentielle. Son engagement singulier en politique peut sans doute s'expliquer par son parcours hybride. Issu d'une famille de médecins du nord de la France, tiraillé entre son amour pour la philosophie, le théâtre, la musique classique et le désir de réussir, il grimpe rapidement les échelons en tant que banquier d'affaires avant de devenir ministre. Un passé qui révèle, pour ses contempteurs, la collusion entre fonction publique et monde des affaires. Après des études à l'ENA (École nationale d’administration), il devient inspecteur des finances. En 2008, il est recruté par Rothschild et Compagnie, l'une des banques d'affaires les plus influentes en France, où il gravit rapidement les échelons. Il quitte le privé en 2012, quand François Hollande accède au pouvoir, non sans avoir refusé les avances de Nicolas Sarkozy en 2007. Il devient le principal conseiller économique du nouveau chef de l'État, puis secrétaire général adjoint de la présidence de la République. À cette époque, pourtant, il ne se «voit pas comme un homme politique». Il est nommé au poste de ministre de l'Économie, de l'Industrie et du Numérique, le 26 août 2014. Mais ce qui marque le plus le passage d'Emmanuel Macron à Bercy sera sans doute la loi qui porte son nom. La «loi Macron» — ou «loi pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques» — est un vaste catalogue de réformes qui aura fait couler beaucoup d'encre. Ces semaines de débats donnent une visibilité inespérée à Emmanuel Macron, l'image d'un homme réformiste. Il entre à l'époque dans le «top 6» des personnalités de gauche préférées des Français (sondage IFOP-Paris Match). À l'été 2016, il quitte ses fonctions ministérielles, avant d'annoncer sa candidature, le 16 novembre, lors d'un déplacement à Bobigny, organisé pour l'occasion. Ces ambitions précoces incitent les observateurs à comparer son parcours à celui de Valéry Giscard d'Estaing. À l'époque de sa candidature, en 1974, VGE incarnait lui aussi modernité, réformisme et farouche défense de la cause européenne. Il avait été élu à l'âge de 48 ans, ce qui faisait de lui le plus jeune président de la République française. Emmanuel Macron veut effacer ce record. Il rêve de fêter ses 40 ans, en décembre, sous les ors du palais de l'Elysée.