47,58 millions d’électeurs français aux urnes : Macron Président ?

Un total de 47,58 millions d'électeurs inscrits sur les listes électorales, dont un peu plus d'un million de Français installés à l'étranger, sont appelés à élire aujourd’hui le successeur de François Hollande. Deux candidats sont en lice pour ce second tour.

Le centriste Emmanuel Macron et la candidate d'extrême droite Marine Le Pen. Et si d’aucuns avaient craint un scénario à l’américaine, avec l’élection de Donald Trump, les derniers sondages de ce entre-deux tours ont balayés les craintes nourries par les forces républicaines. En effet, les résultats obtenus auprès d’un échantillon représentatif confirment une dynamique certaine en faveur d’Emmanuel Macron. Une dynamique qui a connu une autre dimension après le débat télévisé de mercredi soir, à l’issue duquel sa rivale a perdu des points du fait de l’agressivité dont elle a fait preuve et qui a été mal perçue par les Français. C’est donc serein que le candidat d’En Marche ! se présentera aujourd’hui devant les urnes. Et il a raison, puisqu’il est crédité de 63% des intentions de vote. Marine Le Pen, elle, est créditée de 37%, selon un sondage Ipsos réalisé vendredi. Le candidat d’En marche ! enregistre donc une progression très significative de 4 points par rapport à son score d’avant-débat. Des analystes soulignent que «cette dynamique en sa faveur, sans précédent dans les tout derniers jours d’une campagne présidentielle, confirme l’échec de la stratégie très agressive adoptée par la candidate du Front national, lors du débat du 3 mai». Et si Emmanuel Macron venait à confirmer, ce soir, les pronostics des sondeurs, cela signifierait surtout que les Français rejettent pour la seconde fois au second tour d'une présidentielle, après l’échec de père Jean-Marie Le Pen, en 2002, le programme de l’extrême droite. Et que loin d’élire leur président par défaut ou par raison, comme cela a été laissé croire par certains analystes ou souhaité par d’autres, ils ont fait le choix d’opter pour celui qui à leurs yeux incarne le changement et à même de bousculer les mœurs politiques en place depuis des décennies. Emmanuel Macron, est-il utile de souligner, s'est lancé dans l'arène, mi-novembre, sans expérience électorale, avec un mouvement créé quelques mois plus tôt. Ex-ministre de l'Économie de François Hollande et ancien banquier d'affaires, le benjamin des candidats a suscité d'abord les railleries, avant de contredire tous ceux qui prédisaient l'éclatement d'une «bulle médiatique». Sa vision de l’exercice politique a séduit, notamment les jeunes lassés des promesses jamais tenues, que les deux partis dominants de la scène politique française n’ont eu de cesse de faire alternativement au fil des mandats successifs remportés, tantôt par la gauche, tantôt par la droite. Du reste, c’est une première dans l'histoire politique de l'après-guerre en France, qu’aucun des deux grands partis traditionnels, à gauche, le Parti socialiste, et à droite, les Républicains, n'est présent au second tour. Une absence qui vaut sanction de la part des électeurs et qui augure d’une recomposition de la cartographie politique française. À moins d’un sursaut, lors des prochaines législatives, cette présidentielle constituera, dans les annales politiques de la 5e République, un tournant majeur. Et pour cause, si le résultat de l’élection présidentielle se confirme aux législatives, à savoir une débâcle des partis traditionnels, cela sonnera le glas du bipartisme et rendra difficile la constitution d'une majorité à l'Assemblée. Mais, pour l’heure, il est à espérer que les résultats des sondages se confirment après le dépouillement des bulletins de vote, et que le président qui en sortira ne soit pas la candidate de l’extrême droite.



Deux visions radicalement différentes du monde



Il y a lieu aussi de souligner que les deux candidats ont une vision du monde diamétralement opposée, des conceptions très différentes du rôle international de la France : pourtant rare dans le domaine de la politique étrangère, l'affrontement idéologique est total entre le «mondialiste» Emmanuel Macron, et la «souverainiste» Marine Le Pen.

N. K et agences