Protection civile : 10 morts et 25 blessés en 48 heures

Dix personnes ont trouvé la morts et 25 autres ont été blessées dans 14 accidents de la circulation survenus lors des dernières 48 heures dans plusieurs wilayas du pays, a indiqué hier, un communiqué des services de la Protection civile.

Selon toujours la même source, une personne a trouvé la mort et une autre a été grièvement blessée dans un accident de la circulation survenu samedi matin à 70 km au sud de Ghardaïa prés de la station thermale de Zelfana. L’accident s’est produit à 7 km de la sortie sud de Zelfana, sur la RN 49 reliant Ghardaïa à Ouargla lorsqu’un véhicule touristique a dérapé avant de faire plusieurs tonneaux et finir sa course en dehors de la chaussée, le conducteur éjecté du véhicule est décédé sur place, son compagnon a été grièvement blessé, a précisé la même source. Le corps de la victime (31 ans), ainsi que son compagnon blessé (32 ans) souffrant de multi traumatisme ont été évacuées vers la polyclinique de Zelfana, structure médicale la plus proche du lieu de l’accident.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale pour déterminer les circonstances exactes de cet accident. Des soins de première urgence ont par ailleurs été prodigués à 11 personnes incommodées par le monoxyde de carbone, émanant des appareils de chauffages dans les wilayas de Blida et de Médéa.

Durant la même période également, les secours de la Protection civile sont intervenus pour l’extinction de deux incendies dans les wilayas de Constantine, ainsi, qu'à El Oued, où le sinistre a engendré des pertes estimées à 47 palmiers productifs.