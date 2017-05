Journée mondiale de la sage-femme : Une place au forceps

« Acteur médical incontournable dans le système de santé, la sage-femme doit retrouver sa véritable place et participer pleinement dans la préparation et l’accouchement des femmes ». C’est ce qu’a été indiqué hier à Alger lors de la célébration de la journée mondiale de la sage-femme placée sous le thème «métier de sage-femme», organisée à l’hôtel El Riadh , par l’association algérienne pour la planification familiale.

Lors de son intervention au cours de cette journée scientifique, Mme Soukehal Membre fondatrice de l’association et sage femme à la retraite, a longuement insisté, la place importante des sages-femmes dans le système de santé. « Plusieurs programmes nationaux ont été mis en place et seuls les sages-femmes peuvent les mettre en application au niveau des maternités et des structures de santé. Elles sont impliquées dans cette importante stratégie, car elles sont partie prenante de ses programmes.»

Elle a indiqué par ailleurs que «le secteur a besoin de sage-femme pour la santé de la mère et du bébé dans les zones difficiles à accéder. Il faut investir dans la formation des sages-femmes et lui donner la vraie place qu’elle doit occuper», insiste-t-elle tout en citant en exemple des pays comme la Malaisie qui ont vu la mortalité maternelle diminuer.

La conférencière a évoqué «l’absence de gynécologues et obstétriciens dans les zones éloignées où une sage-femme bien formée peut faire le travail», tout en précisant que «les accouchements normaux représentent un taux de 80% et peuvent être pris en charge par les sages-femmes», explique-t-elle. Et d’ajouter : «on dit que les sages-femmes brutalisent les femmes. Il faut comprendre qu’au moment de l’accouchement, les femmes enceintes ne sont pas préparées et quand elles arrivent en salles d’accouchement elles sont paniquées et ne savent pas ce qui va se passer et elles n’écoutent pas les directives de la sage femme et dans ce cas là, elle est obligée d’être dure pour le bien de la patiente. Il faudrait qu’on arrive à préparer nos femmes à l’accouchement car c’est une étape très importante.»

Elle a souligné en outre que 7% des besoins ne sont pas satisfait en contraception en Algérie «il y a lieu de procéder à des enquêtes afin d’évaluer réellement ce taux qui reste une hypothèse faute d’absence d’études réelles.» De son côté, le directeur de la population au ministère de la Santé, Amar Ouali a précisé qu’ «en 2006, les besoins non satisfaits en contraception, était de 12%, avec une prévalence de 61,4% de contraception, en 2012, le taux à baissé à 7% avec une prévalence de 57,1% de contraception.»

M. Ouali a expliqué que «ces chiffres révèlent qu’il y a un effort qui se fait dans ce sens. Les femmes ont peur des effets secondaires des contraceptions et ne veulent pas prendre de risque, mais en réalité, les femmes sont mal informées c’est pour cela que les sages-femmes multiplient les actions d’information en faveur des femmes.»

Selon lui, des formatrices ont été formées au niveau de chaque wilaya et dans le cadre de la formation continue, il a été inscrit pour cette année 2017 des formations en directions de toutes les sages-femmes sur les contraceptions et en matière de conseil. M. Ouali a précisé que «l’Algérie est passée de 150.000 mariages par an en 2002 à 386.000 annuellement en 2015.»

Wassila Benhamed.