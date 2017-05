Bac sans stress : La sûreté nationale accompagne les candidats

Les services de la Sûreté nationale ont élaboré un programme intitulé «Pour des examens sans stress» en vue d'accompagner les candidats au baccalauréat sur le plan psychologique, a indiqué vendredi dernier, un communiqué de la Direction générale de la Sûreté nationale (DGSN).

Les services de la Sûreté nationale ont élaboré un programme visant à accompagner les candidats au baccalauréat sur le plan psychologique portant sur des cours de sensibilisation dispensées par des cadres des services de sûreté de wilayas en coordination avec les directions de l'éducation à travers le territoire national, a précisé le communiqué. Cette thérapie, faut-il le rappeler, a pour but majeur d'aider les futurs bacheliers à surmonter les répercussions négatives du stress et de les aider à apprendre les nouvelles techniques de concentration face à la peur qui influe sur leur physionomie et sur leur psychique.

Des psychologues relevant des centres médicaux des sûretés de wilayas participeront à l'opération par l'organisation de séances de relaxation lors desquelles des conseils seront prodigués aux élèves pour leur permettre de déstresser à l'approche de l'examen.

Des explications seront, par ailleurs, fournies aux élèves sur le rôle et les missions de la police dans les centres d'examen pour veiller à ce que les épreuves se déroulent dans de bonnes conditions. Il est important que les candidats se relaxent dans la dernière ligne droite avant l’examen, et apprennent à gérer leur stress entre et pendant les épreuves, grâce à ce genre de thérapies qui apprennent au futur bachelier le sens de la maîtrise de soi, comment relever les défis et comment s'armer de volonté et pouvoir tracer son objectif.

Parmi les candidats rencontrés à Alger Samia, 19 ans du lycée des frères Hamia de Kouba, qui passe son Bac sciences pour la deuxième fois estime que «ce genre de thérapies m’a appris à me relaxer et à affronter le stress qui était à l'origine de mon échec au bac l'année dernière, mais avec une telle méthode je serais plus sûre de moi cette année». Madina, une autre candidate trouve que ce genre de séance est « intéressant «vu l’absence de communication avec les parents qui selon elle, nous mettent souvent sous pression (...) c'est aussi une bonne méthode pour vider son cerveau de toutes contraintes et faux jugement afin de mieux se concentrer lors de l'examen».

La thérapie de groupe n'a rien avoir avec une séance psychologique, mais elle consiste plutôt en une séance d'une heure ou deux de conseil et de relaxation physique sur fond de musique mais aussi une série d'exercices de détente pour évacuer tout stress et angoisse.

R. S.