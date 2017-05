2.880 détenus formés à l’éducation environnementale : Un pas vers la réinsertion

Occuper les personnes incarcérées, les éduquer et les former constituent les meilleurs solutions pour préparer ces détenus à la sortie et le suivi post-carcéral.

Cette mission d'insertion des personnes détenues n’incombe pas seulement au ministère de la Justice mais aussi a d’autres secteurs qui mettent en place un véritable programme a l’adresse de cette population. C’est donc dans le dans le cadre de la convention reliant le ministère des Ressources en Eau et de l’Environnement avec le ministère de la Justice, concernant l’éducation et la vulgarisation environnementale pour la réinsertion des détenus, le Conservatoire national des Formations à l’Environnement (CNFE) ainsi que les Maisons de l’Environnement, ont lancé a partir du 4 avril dernier, les différentes sessions de formation et d’éducation environnementale au profit de 2.880 détenus et 360 encadreurs au niveau de 36 établissements pénitentiaires à travers 13 wilayas pilotes, Chlef, Laghouat, Biskra, Blida, Bouira, Alger, Sidi Bel Abbes, Annaba, Constantine, Bordj Bouarreridj, Tipasa, Ain Temouchent et Ghardaia. Il s’agit d’un programme qui vise la réinsertion sociale des détenus, par l’introduction de la dimension environnementale dans leurs comportements quotidiens ainsi que la préparation à développer leurs propres projets et entreprises vertes dans l’avenir.



Qualités et disponibilité



Le CNFE depuis sa création s’est engagé dans la formation à l’Environnement, cela s’est traduit par la formation de plus de douze mille personnes dont quatre mille cadres et agents communaux dans les différents thèmes liés à l’environnement. Afin d’amener les apprenants à adopter de nouveaux comportements en faveur de la protection de l’environnement, le CNFE a mis l’accent sur certains thèmes liés directement à l’amélioration du cadre de vie du citoyen et à la protection de l’environnement. Il s’agit notamment de formation tels que la gestion des déchets, la gestion des centres d’enfouissements techniques (CET), l’aménagement et le soutien aux projets, la planification stratégique et l’éducation environnementale.

Le CNFE a procédé aussi à l’élaboration de matériel pédagogique, qui fait l’objet d’une amélioration continuelle, de manière à permettre au CNFE de rester toujours présent et de jouer ainsi son rôle d’intermédiation pour la transmission du message environnemental. Le CNFE dispose par ailleurs d'un ensemble de formateurs hautement qualifiés, des moyens logistiques, une disponibilité dans tout le territoire national à travers ses annexes (les Maisons de l’Environnement), des formations de qualités axés sur la pratique et ponctués par une attestation de formation agréée par l’état.

Farida Larbi