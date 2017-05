Venezuela : au bord de l’insurrection

Le ministre vénézuélien de la Défense, Vladimi Padrino Lopez, a estimé vendredi que son pays, qui a connu près de 40 jours de manifestations violentes, était au bord d'une «insurrection armée». S'exprimant devant des cadets de l'armée et des civils à Caracas, M. Padrino Lopez a estimé que ces événements entraînaient «désagréments et chaos». Pour lui, il est «temps de mettre fin à de telles violences, de morts et de sang» versé. Les manifestations depuis le début du mois d'avril contre le président Nicolas Maduro ont fait au moins 36 morts.

L'opposition suit une «stratégie criminelle» en appelant à des manifestations qui "se transforment en affrontements violents", a renchéri Elias Jaua, président de la commission présidentielle chargée de préparer une Assemblée nationale constituante. Pour le ministre de la Défense, le Venezuela doit créer «un grand espace de dialogue national, avec les questions économiques au premier plan», afin de relancer des secteurs tels que l'alimentation, la santé et l'hygiène. Vladimir Padrino Lopez a souhaité que son pays redevienne normal, «où chacun peut sortir de la maison, prendre sa voiture, le bus, le métro, arriver au travail et produire pour son bien-être et celui du peuple du Venezuela».(APS)