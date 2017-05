Centrafrique : Des mesures urgentes pour protéger les enfants

La vie et l'avenir de plus d'un million d'enfants centrafricains sont menacés, a averti vendredi le Fonds des Nations unies pour l'enfance (UNICEF), selon un communiqué rendu public par l'ONU sur son site. Alors que le redressement fragile de la République centrafricaine (RCA) se poursuit, l'instabilité et les fréquents pics de violences ont contraint 890.000 personnes, soit un cinquième de la population, à des déplacements forcés. Près de la moitié de la population — soit 2,2 millions de personnes — dépend de l'aide humanitaire pour survivre. L'UNICEF rappelle qu'à ce jour, plus de 425.000 civils demeurent déplacés à l'intérieur de la RCA alors que 463.000 Centrafricains se sont réfugiés au Tchad, en République démocratique du Congo, en République du Congo et au Cameroun qui accueille plus de la moitié de ces exilés. L'agence onusienne estime que près de la moitié de ces personnes déplacées sont des enfants. «La réalité est que sans un appui suffisant, nous ne serons pas en mesure de fournir les services vitaux nécessaires pour garder les enfants en bonne santé, en sécurité et à l'école». Le porte-parole de l'UNICEF à Genève, Christophe Boulierac, a rappelé que la situation des enfants en RCA demeure critique car la violence et les déplacements massifs les rendent particulièrement vulnérables face aux risques sanitaires, à Véronique et certains de ses enfants ont passé 6 mois à se cacher dans la brousse à Bohong après les éruptions de violence en République centrafricaine. A cet égard, le Fonds souligne que près de la moitié des enfants de moins de cinq ans (41%) souffrent de malnutrition chronique qui compromet leur développement physique et intellectuel. En 2017, l'UNICEF et ses partenaires entendent venir en aide à près de 30.000 enfants de moins de cinq ans souffrant de malnutrition sévère et fournir une aide psychosociale à 50.000 enfants centrafricains. L'accès et la sécurité des travailleurs humanitaires en RCA demeurent toutefois une problématique urgente à résoudre. Par ailleurs, l'UNICEF a rappelé qu'en mai 2015, les responsables des groupes armés se sont engagés à démobiliser tous les enfants associés à leurs forces. Depuis, plus de 7.000 enfants ont été libérés, mais des centaines d'autres sont encore enrôlés. A ce jour, le Plan de réponse humanitaire pour la RCA d'un montant de 399,5 millions de dollars n'est financé qu'à hauteur de 11%.(APS)