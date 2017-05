Syrie : mise en place de l’accord sur la « désescalade »

Les violences étaient «en net recul» hier dans plusieurs provinces de Syrie, au début de la mise en place d'un accord conclu entre la Russie, l'Iran et la Turquie, en vue d'une trêve durable.

«Hormis quelques combats et bombardements dans la nuit et ce (samedi) matin dans les provinces de Hama, Damas (Centre) et Alep (Nord), la violence a nettement reculé dans les secteurs concernés par l'accord.» Le mémorandum prévoyant des «zones de désescalade» en Syrie, signé jeudi entre Moscou, Téhéran et Ankara, devait commencer à être appliqué hier à minuit (vendredi 21H00 GMT), selon le vice-ministre russe de la Défense, Alexandre Fomine. D'ici au 4 juin, les trois pays garants de l'accord doivent délimiter quatre «zones de désescalade», réparties sur des secteurs de huit provinces syriennes, pour une validité de six mois. L'accord n'entrera donc réellement en vigueur que le 4 juin, lorsque ces zones seront précisément définies. Le texte ne prévoit toutefois pas explicitement si les combats doivent immédiatement s'arrêter. En plus de l'instauration d'une trêve durable, le mémorandum vise également à améliorer la situation humanitaire et à créer les «conditions pour faire avancer le processus politique», alors que la crise en Syrie a déjà fait plus de 320.000 morts en six ans. Les «zones de désescalade» seront doublées de «zones de sécurité», avec postes de contrôle et centres de surveillance tenus conjointement par «les forces des pays garants» et possiblement «d'autres parties». Dans ces zones, les forces gouvernementales et les groupes armés de l'opposition devront cesser d'utiliser tout type d'armes y compris l'aviation. Le document exclut les «groupes terroristes», définis comme le groupe autoproclamé État islamique (EI, Daech), «le Front El-Nosra» (ancien nom désignant l'actuel Front Fateh El-Cham) et tous les groupes, entités et individus qui leur sont affiliés.



Entretien entre Lavrov et Tillerson



Le secrétaire d'État américain, Rex Tillerson, s'est entretenu par téléphone, vendredi, avec son homologue russe Sergueï Lavrov «des efforts visant à désamorcer le conflit actuel en Syrie», a annoncé le Département d'État américain. M. Tillerson «a hâte d'avoir de nouveaux entretiens (avec M. Lavrov) pour discuter des rôles respectifs des États-Unis et de la Russie pour désamorcer le conflit et soutenir les pourparlers de Genève afin de favoriser une solution politique», indique-t-il dans un communiqué. Cet échange est survenu au lendemain de la signature à Astana (Kazakhstan) d'un accord entre la Russie, la Turquie et l'Iran sur la création de quatre zones de sécurité en Syrie. Le Département d'État s'était inquiété jeudi du rôle de garant de cet accord joué par Téhéran.