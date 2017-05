Dans la lucarne : Totti, la révérence

Le football n’est nullement un métier durable pour un footballeur. Il sait que c’est quelque chose d’éphémère. D’où le fait qu’il réclame beaucoup d’argent afin de ne pas finir SDF. Les footballeurs ont une idée sur ceux qui ont fini mal, par ce qu’ils n’ont pas accordé à la vie ce qu’elle mérite. C’est un peu l’histoire de la « cigale et de la fourmi » qui revient. Celui qui ne met pas quelque chose de côté pour les « coups durs » déchantera immanquablement. Et là, le regret ne vaudra rien. Car, la réalité alors ne peut être que cruelle. Ce qui est bien dans les championnats européens, c’est qu’on récupère les « stars » lorsqu’elles ne brillent plus, touchées par le crépuscule de la vie et surtout sa cruauté. Toutefois, c’est la marche implacable du temps qui passe et aussi du poids des ans. L’un des meilleurs « numéro dix » de l’histoire du football italien, mais aussi du monde, Francesco Totti; vient de décider à la fin de la présente saison de mettre fin à une carrière très riche aussi bien au niveau de son club de toujours, l’ASRoma, qu’au sein de la Scquadra Azzura. Rien que dans cette mythique formation de la Roma, il y restera 25 ans ornés d’une carrière très riche, mais surtout pleine de réalisation, puisqu’il gardera son « numéro dix » comme une offrande que personne ne peut lui disputer. Ce numéro dix dans la « capitale éternelle » de l’Italie, celle des enfants de la « louve » qui a « couvé » Romulus et Romus. La roublardise est restée comme une deuxième nature chez ce joueur hors normes que certains considèrent même comme le meilleur du monde. Peut-être, durant sa longue carrière de footballeur, il na pas été chanceux ou mal conseillé lorsqu’il y a une douzaine d’année, il a voulu opter pour le real Madrid, la meilleure équipe du monde. Il n’a pas voulu suivre le chant du cœur. Il a voulu voir d’abord son entourage, son président à l’ASRoma. Il a finalement voulu être fidèle à son équipe de toujours. Par conséquent, il ne pourra pas connaître d’autres sensations. Peut-être qu’il a manqué, à ce niveau, et en ce moment de sa carrière de témérité, d’audace, mais aussi de courage. Apparemment, c’est un joueur qui veut vivre dans un « cocon » qui ne soit pas différent de celui de son enfance. Avec le Real Madrid, il aurait certainement connu une notoriété et une célébrité, peut-être, jamais vécues par un joueur dans la « planète foot ». Sa destinée est ainsi faite et on ne peut rien y faire. Toujours est-il, il était un grand joueur aussi bien au sein de l’ASRoma que dans la sélection italienne où il obtiendra le titre de champion du monde en 2006 en Allemagne. C’est vrai que Totti n’a plus les jambes de 20 ans, même s’il garde de beaux restes. Toujours est-il marqué chaque fois que son entraîneur le fait entrer sur un « rectangle vert ». De plus, il inscrit généralement des buts d’anthologie. C’est un joueur qui laissera certainement un grand vide dans le football italien et mondial. Son départ est désormais inéluctable, puisqu’il ne reste que quelques journées avant le baisser du rideau dans le championnat italien. Dans ce pays, on ne laisse pas les grands joueurs sur le carreau, on les réutilise, puisqu’il va rejoindre la direction de l’ASRoma. Il faut dire que c’est très différent avec nos joueurs opérant dans le championnat d’élite. Non-seulement, on les oublie, mais on ne leur organise même pas des jubilés. Heureusement que les chaînes privées et même l’ENTV sont en train d’utiliser d’anciens joueurs et même des techniciens comme consultants ou analystes des matches de championnat national d’élite. Sinon, ils auraient été perdus pour toujours pour tout le monde du fait que personne ne s’en soucie. Et ce n’est pas normal !

Hamid Gharbi