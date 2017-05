Coupe de l’émir du Qatar (quart de finale) : quadruplé de Bounedjah

L'attaquant international algérien d'Al Sadd (Qatar stars League) Baghdad Bounedjah a réalisé un quadruplé historique à l'occasion du quart de finale de la coupe de l'Emir du Qatar de football contre Al Kharaitiyat (4-1) vendredi à Doha. Le buteur algérien a inscrit les quatre buts dont un sur penalty lors de la première période de la partie dominée de la tète et des épaules contre un adversaire dépassé par le cours des évènements. Les buts de la rencontre ont été marqués par Bounedjah (8', 36', 40' et 45'+4 sp) pour Al Sadd, contre un but de Toursnov (30') pour Al Kharaitiyat . Une grosse performance pour l'ancien joueur de l'USM El Harrach qui a été élu "homme du match" alors que son compatriote Hamroun Jugurtha est crédite lui aussi d'une belle prestation. Al Sadd avait remporté la semaine dernière la coupe du Prince grâce aux buts des Algériens Bounedjah et Hamroun.