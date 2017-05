Championnat arabe des clubs champions (tirage au sort) : Le NA Hussein-Dey dans le groupe A

Le NA Hussein-Dey, représentant algérien en championnat arabe des clubs champions des clubs de football 2017, prévu en Egypte (22 juillet - 5 août), évoluera dans le groupe (A) avec notamment Al-Ahly du Caire, selon le tirage au sort du tournoi effectué vendredi soir au Caire. Outre Al-Ahly, le Nasria évoluera également aux côtés d’Al-Wihda (Emirats arabes unis) et El-Fayçali (Jordanie). L’Union arabe de football (UAFA) a désigné trois enceintes pour abriter les matchs de cette compétition : stade du Caire, stade de la défense aérienne (Le Caire) et stade international d’Alexandrie (Bordj Al Arab). Les demi-finalistes auront droit chacun à 200.000 dollars, le finaliste 600.000 dollars alors que le vainqueur recevra 2.500.000 dollars. La Coupe Arabe des clubs champions (ndlr, ancienne formule) s'est arrêtée en 2013 suite au retrait de l'ancien sponsor majeur de la compétition. Le dernier vainqueur de la compétition (ancienne formule) n'est autre que l'USM Alger contre la formation koweitienne d'Al Arabi (0-0, 3-2) en 2013.

Composition des quatre groupes :

Groupe A : Al-Ahly (Egypte), El-Fayçali (Jordanie), NA Hussein-Dey (Algérie), Al-Wihda (Emirats arabes unis) Groupe B : Zamalek (Egypte), FUS Rabat (Maroc), El-Nasr (Arabie Saoudite), Al-Ahd (Liban)

Groupe C : Al-Merreikh (Soudan), Al-Hilal (Arabie Saoudite), Naft Wassat (Irak), ES Tunis (Tunisie). Les premiers ainsi que le meilleur deuxième se qualifieront pour les demi-finales.