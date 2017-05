MC Alger 2 - DRB Tadjenanet 1 : Le mouloudia avec peine

Le Mouloudia a disposé, non sans grande difficulté, du DRB Tadjenanet, au stade du 5-Juillet. Les coéquipiers de Hachoud se sont imposés par le score étriqué de 2 à 1, à l’issue d’une rencontre assez plaisante.

Les deux formations n’ont pas attendu longtemps avant d’entrer dans le vif du sujet, dans cette partie plutôt ouverte. Évoluant dans des configurations tactiques assez proches (4-2-3-1, avec un bloc relativement médian), les deux teams ont montré des intentions offensives claires dès l’entame de la partie. 3’, Chibane élimine Hachoud d’un superbe crochet en pleine surface, mais rate complètement son tir. Dans la foulée, Gourmi, visiblement gêné par un défenseur, ne parvient pas à reprendre le centre de Mansouri au point de penalty. 13’, le tir lointain de Chita est superbement écarté en corner par Litime. 16’, Zerdab profite d’une mésentente entre le portier et sa défense pour reprendre le centre de Hachoud et ouvrir la marque. Juste après, Gourmi, de la tête, oblige Litime à la parade pour éviter le pire. Les poulains du duo Ighil-Ouardi se ressaisissent et se montrent plus dangereux. 22’, le tir puissant d’El-Mouedene est repoussé par la transversale. 27’, la balle de Maroci passe tout près du cadre. 30’, Guerabis manque de peu de tromper la vigilance du gardien mouloudéen. 39’, la balle de Chibane est déviée in extremis par Chaouchi. Même scénario en seconde période. Les deux formations se sont pratiquement rendu coup pour coup. 51’, suite à une chevauchée solitaire sur le côté gauche, Gourmi tente le lobe du gardien, mais rate de peu le cadre. 63’, Terbah conclut les efforts des visiteurs et remet les deux teams à égalité. Il se débarrasse de Hachoud, avant de tromper Chaouchi au second poteau. Le Doyen reprend les choses en main, après cette égalisation, et affiche plus de volonté. 68’, la balle de Derrardja est bien captée par le portier. 72’, le coup franc de Hachoud a failli faire mouche. 77’, Derrardja donne la victoire au Mouloudia. D’un tir suite à une remise dans la surface de Gourmi, le milieu offensif du MCA ne laisse aucune chance au gardien. Une précieuse victoire qui permet aux camarades de Karaoui de se maintenir à la seconde place. Le DRBT voit, par contre, ses chances de maintien se réduire un peu plus.

Rédha M.