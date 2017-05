Ligue 1 (25e journée, suite et fin) : USMH - USMA : un derby équilibré

Aujourd’hui, au stade du 5-Juillet, les supporters des deux équipes vont assister à un important derby mettant aux prises harrachix avec usmistes.

Il faut dire que les deux larrons ne sont pas à la même enseigne. Les rouge et noir occupent désormais la 3e place (39pts), à deux points de leur grand rival, le MCAlger (41pts). Par conséquent, les poulains du belge Paul Put, sont décidés à tout faire pour terminer fort cette compétition. Ils espèrent, au moins, «chiper» la deuxième place aux mouloudéens. Ce qui confère à cette fin de saison un suspense époustouflant. Il faut dire que la nette victoire des camarades de Chafaï, à Bologhine, devant le CAB, une équipe relégable du fait qu’elle perd à domicile et hors de ses bases, sur le score de 3 à 0, a eu pour effet de requinquer leur moral. C’est, peut-être, le moyen qui va pousser les usmistes à se donner à fond pour terminer en force et espérer une bonne place au classement général, surtout que l’USMA a raté, peut-être, le titre et aussi la coupe d’Algérie. Il ne lui reste qu’un bon classement pour souhaiter faire partie du podium. Il est certain que le fait qu’il s’agit d’un match derby, rien ne sera facile pour les camarades de Zemmamouche, surtout que leur adversaire du jour n’a pas encore assuré son maintien. Les harrachis de Boualem Charef ne possèdent que 31pts. C'est-à-dire qu’ils ne sont pas à l’abri d’une mauvaise surprise du fait que les équipes mal-classées sont en train de se « révolter ». Par conséquent, ils sont contraints, aujourd’hui, 17h45, de se rebiffer devant cet ensemble usmiste qui n’a pas remisé ses ambitions de bien finir dans cette compétition dominée, pour le moment, par l’ESS qui compte 47pts.

Les harrachis ne s’étaient pas entraînés pendant pratiquement toute la semaine. Ils viennent tout juste de mettre fin à leur «mouvement de grève» en raison du fait qu’ils n’ont pas été payés par leur président Laïb. Ce dernier a bien voulu les aider à parcevoir leur argent avant que Mana, qui se dit toujours être le président légitime de l’USMH, vient tout simplement de bloquer les comptes du club. Ce qui a rendu la situation de l’USMH encore plus compliquée. On attend à ce que les sages parviennent à faire surmonter au club cette mauvaise passe. Les joueurs, le moins que l’on puisse dire, sont très motivés pour obtenir un bon résultat aux jaune et noir. Ce qui leur permettrait de consolider leur place au classement général. Au stade du 20- Août, les nahdistes partiront avec les faveurs des pronostics devant une équipe de la JSS capable du meilleur comme du pire. Toutefois, attention à cette formation du sud du pays pas facile à manier.

H. G.

Programme :

5-Juillet (17h45) : USLH-USMA (ENTV)

Au stade du 20-Août (16h) : NAHD-JSS